シーンを選ばない万能性！【コールマン】の多機能3WAYバッグがAmazonで販売中！
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自由なスタイルを叶える！【コールマン】のユニセックス3WAYバッグがAmazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
このアイテムは、メンズ・レディース問わずユニセックスで使える多機能バッグだ。バックパック、トートバッグ、ショルダーバッグの3通りの使い方が可能で、容量は24リットル。様々なシーンに対応する汎用性の高さが魅力である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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トート、バックパック、ショルダーとして使える3WAY仕様が最大の特徴だ。シーンや荷物の量、気分に合わせて持ち方を変えられ、日常使いからレジャーまで幅広く活躍する。
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24リットルという十分な容量を備え、性別を問わずユニセックスで利用できる。通勤・通学はもちろん、ちょっとした旅行やアウトドア活動にも対応する高い汎用性を持つ。
1901年創業の老舗ブランドが手掛けるアイテムだ。長年の歴史で培われた優れた技術と高い生産能力は、製品の信頼性と品質に裏打ちされている。
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自然とのつながりを大切にするブランドの理念が込められている。自然の中で過ごすことの素晴らしさや、人とのつながりを育む場として、このバッグもその一助となるだろう。
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