毎日履きたい快適さ！【ニューバランス】の軽量スニーカーが足元を彩る。Amazonで販売中！
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ペアコーデも楽しめる！【ニューバランス】のクラシカルな通学スニーカー。Amazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
軽量でクッション性に優れたDYNASOFTソールが、快適な履き心地を提供する。クラシカルなコートスタイルを、風合い豊かなスエードとメッシュアッパーで仕上げた一足だ。手頃な価格で、ユニセックスサイズ展開のためペアでのコーディネートも楽しめる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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軽量設計に加え、DYNASOFTソールが優れたクッション性を発揮する。これにより、長時間の着用でも足への負担を軽減し、快適なライド感を実現している。
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クラシカルなコートスタイルを基調とし、風合い豊かなスエードとメッシュ素材のアッパーで仕上げた。どんな服装にも合わせやすい洗練されたデザインが魅力だ。
手頃なプライス設定でありながら、高品質な素材とデザインを両立している。ユニセックスサイズ展開のため、性別を問わず幅広い層が気軽に楽しめる一足だ。
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ペアでのコーディネートも楽しめるユニセックスモデルは、通学や普段使いに最適だ。シンプルながらも存在感があり、足元からおしゃれを演出する。
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