「ご飯がおいしくない」は限界のサイン。男性を救ったのは“画面の向こう”で美味しそうにご飯を食べる女性だった【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
幼少期から漫画を描くことが好きな甘井(@amai_taiyaki)さんは、X(旧：Twitter)などのSNSで漫画を公開している。2023年9月に「適応障害で会社を辞めた新卒が希望を見つける話」を投稿すると16万超えのいいねを獲得し、共感するコメントが殺到！今回は本作を紹介するとともに、著者に本作が誕生した経緯などについても伺った。
憧れの会社に就職した主人公は、先輩からの理不尽な対応や理想と現実のギャップに落胆する日々を送っていた。ある日、急ぎの仕事を任されマニュアル通りに対応したものの、社内システムのトラブルが発生。先輩の指示が不十分だったにもかかわらず、全て主人公のせいにされてしまう。仕事がトラウマとなり適応障害を患い、食事もままならない日々の中で、SNSのライブ配信で出会った一人の女性との縁が、主人公の日々をそっと動かしていく。
本作が生まれたきっかけについて作者の甘井さんに聞くと、「疲れている人や生きづらさを感じる人の心がふっと軽くなる漫画を描きたいと思い、このお話が生まれました」と話してくれた。漫画賞への投稿作品として担当者と対話を重ねる中で生まれた作品だという。
サラリーマンや新社会人へのメッセージとして「真面目な方や新社会人の方だと特に抱え込んでしまうことが多いと思いますが、ご飯がおいしくないなと思ったら無理しているということだと思うので、誰かに話してみたり休んだりしてゆっくり過ごしてほしいです。自分が弱いだけかもとか甘えてるだけかもと思うことでも、誰かに話してみると共感してもらえてほっとすることも多いです。必要ならSNSも使って、肩の力を抜きましょう！」と語ってくれた。
人との出会いにより、どん底から一歩前に踏み出していく主人公の姿に、人と人のつながりが持つ力を、あたたかく教えてくれる作品だ。甘井さんの「適応障害で会社を辞めた新卒が希望を見つける話」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：甘井(@amai_taiyaki)
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