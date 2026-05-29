「ご飯がおいしくない」は限界のサイン。男性を救ったのは“画面の向こう”で美味しそうにご飯を食べる女性だった【作者に聞く】

「ご飯がおいしくない」は限界のサイン。男性を救ったのは“画面の向こう”で美味しそうにご飯を食べる女性だった【作者に聞く】