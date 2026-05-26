毎日の掃除が劇的に変わる！【アイリスオーヤマ】のコードレス掃除機がAmazonで販売中！
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吸引力と手軽さを両立！【アイリスオーヤマ】の2WAYスティッククリーナーがAmazonで販売中！
便利な2WAY充電式サイクロンスティッククリーナーだ。パワフルな集塵力と吸引力が続くサイクロン式で、細かいゴミも逃さず吸引する。自走式パワーヘッドで掃除の負担を軽減し、お手入れも簡単だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ブラシが回転し、すき間に潜んだゴミもしっかりかき出すパワフルな集塵力が特徴だ。細かいほこりや髪の毛まで逃さず吸引し、部屋を清潔に保つことができる。
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竜巻状にゴミと空気を分離するサイクロン式を採用している。空気の通り道がふさがれず、吸引力が持続するため、常に安定した清掃性能を発揮する。
軽い力でぐんぐん進む自走式パワーヘッドは、掃除の負担を軽減する。小回りが利き、ソファの下など手の届きにくい場所も楽に掃除できる優れた操作性が魅力だ。
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ゴミ捨てはワンタッチで手が汚れず衛生的だ。ダストカップや回転ブラシは丸ごと水洗いできるため、いつでも清潔に保て、お手入れのストレスを軽減する。
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