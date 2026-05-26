【しまむらグループ・シャンブル】3300円の「スヌーピー」バッグ＆ポーチ4点セットがコスパ最強！PEANUTSコラボ新作をチェック
しまむらグループの雑貨＆ファッション専門店「シャンブル」から、コミック「「PEANUTS(ピーナッツ)」」のコラボ新作が公式オンラインストアで販売中だ。注目は3300円でそろうバッグ＆ポーチ4点セット！ほかにも黄色いスクールバス型のロングポーチ、ナイトキャップ姿のスヌーピーがキュートな巾着、機内持ち込みOKのスーツケースまで、幅広くそろっている。
【画像】4点で3300円のバッグ＆ポーチセット、全カラーをチェック
■4点で3300円！スヌーピーキルティングのバッグ＆ポーチセット
今回の新作で真っ先にチェックしたいのが、「レディース バッグ＋ポーチ4点セット」(3300円)。ショルダーストラップ付きトートバッグ、ショルダーバッグ、テンマルポーチ、チェーン付きぶらさげポーチの4点がまとまってこの価格、しかも全アイテムにスヌーピーのキルティングが施されている。
カラーは3色。大人っぽくきれいめコーデにも合うブラックとグレー、アウトドアシーンに映えるカーキ寄りのグリーンと、好みやコーデの方向性で選べる。
■黄色いスクールバス型ロングポーチ
人気の黄色いスクールバスシリーズから新登場の「ロングポーチ」(2200円)も外せない。運転席にはハンドルを握るスヌーピーと助手席のウッドストック、車体側面の窓からはチャーリー・ブラウンたちが顔をのぞかせて、360度どこから見てもかわいい。
縦9×横21センチのしっかりロングサイズで、上部のジップがガバッと大きく開く構造。ペンケースとしてはもちろん、コスメポーチやガジェット入れにも対応する収納力で、デスクに置くだけでパッと気分が明るくなる。
■ナイトキャップスヌーピーのミニポーチ＆巾着
おやすみモードのスヌーピーがモチーフのアイテムも要チェック。「ミニポーチ」(1980円)は、もこもこブルーのナイトキャップを被ったスヌーピーが立体的にデザインされた、手のひらサイズのコロンとしたフォルム。上部のカラビナでバッグやリュックにカチッと付けるだけで、おでかけ中もほっこりとした癒やしを連れて行ける。
ペアでそろえたい「巾着」(1980円)は、同じくナイトキャップ姿のスヌーピーが、パステルブルーの生地にぷっくりと立体刺しゅうで施されている。幅18×高さ18センチに約3センチのマチがあり、ハンドクリームやリップ、モバイルバッテリー、サニタリー用品の収納にちょうどいいサイズ感だ。
■ルームTシャツ＆ルームワンピで、おうち時間もスヌーピー
おうち時間を整えるアイテムも充実。「レディース ルームTシャツ」(1749円)は、コミックの1コマ「I AGREE,BUT BEING A DOG IS A FULL-TIME JOB」(“その通り、でも犬って案外フルタイムの仕事なんだ”)がプリントされたピンクとダークネイビーの2色展開。サイズはM・Lから選べる。
「レディース ルームワンピース」(2849円)は、スヌーピーのワンポイント刺しゅうがあしらわれた大人っぽいデザイン。フロントにはポケットも付き、リラックス感と実用性を両立した一着だ。カラーはライトグレーとダークグレーの2色、サイズはM・Lの2展開。
■ビーグル・スカウトのスーツケースは“1〜2泊”にちょうどいい
旅行シーズンに向けてチェックしたいのが「スーツケース」(1万2100円)。サファリハットをかぶった“ビーグル・スカウト”姿のスヌーピーが、マットなブラックボディに上品にあしらわれている。
縦33×横24×マチ幅19センチ、3辺合計約85センチで、国内線100席未満・100席以上どちらも機内持ち込み対応。1〜2泊の旅行や帰省にちょうどいいサイズ感で、飛行機の座席下にも収納できる。
キャリーバーは3段階調節に対応し、外寸の高さは約40センチと低めなので、小さな子どもでも無理なく引ける。中は片側がクロスベルトとポケット付き仕切り、もう片側はファスナー式の間仕切りで、開閉時に荷物がこぼれない安心設計だ。側面のカラビナにキーホルダーを付ければ、自分らしいアレンジも楽しめる。
これらのアイテムはすべてシャンブル公式オンラインストアで販売中。気になるアイテムが見つかったら、夏のおでかけや旅行シーズンに向けて早めにチェックしてみよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【画像】4点で3300円のバッグ＆ポーチセット、全カラーをチェック
■4点で3300円！スヌーピーキルティングのバッグ＆ポーチセット
今回の新作で真っ先にチェックしたいのが、「レディース バッグ＋ポーチ4点セット」(3300円)。ショルダーストラップ付きトートバッグ、ショルダーバッグ、テンマルポーチ、チェーン付きぶらさげポーチの4点がまとまってこの価格、しかも全アイテムにスヌーピーのキルティングが施されている。
カラーは3色。大人っぽくきれいめコーデにも合うブラックとグレー、アウトドアシーンに映えるカーキ寄りのグリーンと、好みやコーデの方向性で選べる。
■黄色いスクールバス型ロングポーチ
人気の黄色いスクールバスシリーズから新登場の「ロングポーチ」(2200円)も外せない。運転席にはハンドルを握るスヌーピーと助手席のウッドストック、車体側面の窓からはチャーリー・ブラウンたちが顔をのぞかせて、360度どこから見てもかわいい。
縦9×横21センチのしっかりロングサイズで、上部のジップがガバッと大きく開く構造。ペンケースとしてはもちろん、コスメポーチやガジェット入れにも対応する収納力で、デスクに置くだけでパッと気分が明るくなる。
■ナイトキャップスヌーピーのミニポーチ＆巾着
おやすみモードのスヌーピーがモチーフのアイテムも要チェック。「ミニポーチ」(1980円)は、もこもこブルーのナイトキャップを被ったスヌーピーが立体的にデザインされた、手のひらサイズのコロンとしたフォルム。上部のカラビナでバッグやリュックにカチッと付けるだけで、おでかけ中もほっこりとした癒やしを連れて行ける。
ペアでそろえたい「巾着」(1980円)は、同じくナイトキャップ姿のスヌーピーが、パステルブルーの生地にぷっくりと立体刺しゅうで施されている。幅18×高さ18センチに約3センチのマチがあり、ハンドクリームやリップ、モバイルバッテリー、サニタリー用品の収納にちょうどいいサイズ感だ。
■ルームTシャツ＆ルームワンピで、おうち時間もスヌーピー
おうち時間を整えるアイテムも充実。「レディース ルームTシャツ」(1749円)は、コミックの1コマ「I AGREE,BUT BEING A DOG IS A FULL-TIME JOB」(“その通り、でも犬って案外フルタイムの仕事なんだ”)がプリントされたピンクとダークネイビーの2色展開。サイズはM・Lから選べる。
「レディース ルームワンピース」(2849円)は、スヌーピーのワンポイント刺しゅうがあしらわれた大人っぽいデザイン。フロントにはポケットも付き、リラックス感と実用性を両立した一着だ。カラーはライトグレーとダークグレーの2色、サイズはM・Lの2展開。
■ビーグル・スカウトのスーツケースは“1〜2泊”にちょうどいい
旅行シーズンに向けてチェックしたいのが「スーツケース」(1万2100円)。サファリハットをかぶった“ビーグル・スカウト”姿のスヌーピーが、マットなブラックボディに上品にあしらわれている。
縦33×横24×マチ幅19センチ、3辺合計約85センチで、国内線100席未満・100席以上どちらも機内持ち込み対応。1〜2泊の旅行や帰省にちょうどいいサイズ感で、飛行機の座席下にも収納できる。
キャリーバーは3段階調節に対応し、外寸の高さは約40センチと低めなので、小さな子どもでも無理なく引ける。中は片側がクロスベルトとポケット付き仕切り、もう片側はファスナー式の間仕切りで、開閉時に荷物がこぼれない安心設計だ。側面のカラビナにキーホルダーを付ければ、自分らしいアレンジも楽しめる。
これらのアイテムはすべてシャンブル公式オンラインストアで販売中。気になるアイテムが見つかったら、夏のおでかけや旅行シーズンに向けて早めにチェックしてみよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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