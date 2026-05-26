冬でも水筒のお茶が秒で消える…。


【漫画】本編を読む

7歳差の男の子兄弟を育てながら、リアルな育児漫画をSNSで発信しているヨカ(@yoka9003)さん。冬の公園で巻き起こる“男の子あるある”を描いた漫画が、「うちも同じ！」「全国共通なの!?」とママたちの爆笑と共感を集めている。

■男子、なぜか“いい感じの棒”を見つける

10歳3歳ワンオペ公園あるある(冬編)_P01


10歳3歳ワンオペ公園あるある(冬編)_P02


どこからかちょうどよいサイズ感の棒を見つけてくる！センサーでも付いてるのだろうか？


特に反響が大きかったのは、“棒”にまつわるエピソード。「どこからかよさげな棒を拾ってくる」という内容に対し、「うちの子も絶対拾う！」「男子には棒探知機ついてますよね？」と共感コメントが殺到した。

さらに、「男の子は棒が好きだから“ボウヤ”って言うのよ」と患者さんに言われたというコメントまで登場。もはや全国の男子に共通する本能なのかもしれない。

もちろん棒だけでは終わらない。「冬でも水筒が空」「気づけば薄着」「ズボンの膝に穴」など、“男児育児あるある”がフルコースで詰め込まれている。

■「うちだけじゃないよね？」に「Yes！」が続々

ヨカさんは、「うちだけじゃないよね？って不安になりながら描いた」と振り返る。しかし投稿後は、「どこも同じで安心した」「うちの子そのまんま！」という声が続々と届いたそうだ。

さらに漫画に描いていない“男子の公園あるある”として、「知らない子となかなかハードな遊びを始める」を挙げている。親としては、「その遊び大丈夫!?」「ケガしない!?」とヒヤヒヤが止まらないという。

■男子ズボンのデフォルトは"穴開き状態"!?

男児ママ界で永遠のテーマとも言える“膝穴問題”。読者からも「ズボン穴あきがデフォルト」「新品でも秒で終わる」と悲鳴が上がっていた。

ヨカさん自身も、「穴が空いた服の活用法、むしろ私が知りたいです(笑)」とコメント。古着として売るのも難しく、全国のママたちが静かに頭を抱えている。

■公園から平和に帰るための秘策とは？

そんな公園遊びで役立つアイテムとして、ヨカさんは“袋”をおすすめ。拾った石や枝を入れたり、汚れ物をまとめたりと、とにかく大活躍するという。

さらに、「スマホのアラーム設定」もかなり効果的だそう。「アラームが鳴ったら帰る」と事前に約束しておくと、意外とすんなり帰ってくれるらしい。

ワーママかつ“ほぼワンオペ”で育児に奮闘するヨカさん。失敗も含めてリアルに描かれる育児漫画は、「笑えるのにわかりすぎて泣ける」と人気を集めている。

取材協力：ヨカ(＠yoka9003)

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