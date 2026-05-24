｢お客様は神様ですか？｣顧客から怒鳴られ理不尽なことを言われる日々→売上を上げることしか見ていない会社に抱く強い違和感【作者に聞く】

｢お客様は神様ですか？｣顧客から怒鳴られ理不尽なことを言われる日々→売上を上げることしか見ていない会社に抱く強い違和感【作者に聞く】