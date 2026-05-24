｢お客様は神様ですか？｣顧客から怒鳴られ理不尽なことを言われる日々→売上を上げることしか見ていない会社に抱く強い違和感【作者に聞く】
【漫画】「お客様は神様ですか？」を読む
販売の仕事での体験談や日常を漫画にし、XやInstagramで発信しているタジマオオカ(@pu92yu)さん。店舗で遭遇する、言い掛かりや理不尽なクレームなどのカスタマーハラスメント(カスハラ)を描いた漫画が大きな反響を呼んでいる。今回は、タジマさんが上司にカスハラについて打ち明けたときのやり取りを、インタビューを交えて紹介する。
タジマさんがカスハラについて相談しようとしたとき、上司は新たなカスハラの種となりそうな売上重視の話を持ち出してきた。会社はいかに単価や売上を上げるかしか見ておらず、そこには現場の自分たちの存在がないことに、タジマさんは見ている景色の違いを改めて感じたという。
さらに、過去に警察に通報した駅構内での出来事を問いただした際も、上司からは｢うちの会社はお客様第一主義、『お客様は神様』の企業風土だから…｣と曖昧な言葉が返ってきた。それまでに本社会議に出ていたタジマさんは会社の方針自体はわかっていたが、その一言で終わらせてよい問題なのかと思いつめていた。現場の販売員が理不尽に言われてきたことを伝えても、上司は戸惑いや困惑を見せ、すぐには理解をしていないような様子だった。
■お客様は神様という言葉の誤解
間違った使い方をされがちな｢お客様は神様です｣という言葉について、タジマさんは本来の由来も意味も知っている。この言葉については現在多くの媒体で取り上げられているため、今後は誤解がなくなってほしいと期待を寄せる。
そして同時に、サービスを提供する側も受ける側も同じ立場であるという理解が広まったらよいと考えている。サービスを提供する側も受ける側も対等であるという理解が広まることが、現場の理不尽な状況を変える一歩になるに違いない。タジマさんの描くリアルな現場の声に、今後も注目したい。
取材協力：タジマオオカ(@pu92yu)
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