【ネコ漫画】ご飯を食べたら鼻息で知らせる愛猫!?その姿に「うちの猫も毎回やりますw」など共感コメント続々
【漫画を読む】飼い主の顔に鼻息をかける猫だが…!?
先日、『共有』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.4万人(2026年5月18日現在)、今回紹介する漫画も8.9万いいね(2026年5月18日現在)を超える人気漫画家だ。
おなかが空いていたキュルガは、ガリガリと音を立てながらおいしそうにごはんを食べる。フータが本を読んでいると、キュルガがやって来て顔を近づけて来る。
そしてフータの顔に思い切り鼻息をかけて、ごはんの匂いを共有して戻ってゆく。キュルガがまた黙々とごはんを食べ出したので、フータはキュルガの側に行く。すると再びキュルガがやって来て、ごはんの匂いを共有される。
その後何度もキュルガに匂いを共有され、「食べました」という報告なのかと思うフータであった。
飼い主にご飯を食べたアピールをするキュルガ！漫画を読んだユーザーからは「これ食べましたっていう報告偉い」「うちの猫も毎回やりますw」などの共感コメントが多数寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
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