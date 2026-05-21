ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

長く使える2WAY仕様！背もたれ付きでもブースターとしても使える便利な【グレコ】ジュニアシートがAmazonで好評販売中！

スクリーンショット 2025-08-25 213345


身長100センチから150センチまで使えるシートベルト固定タイプのジュニアシート。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-25 213416


前後だけでなく、直接衝撃を受けやすいドア側の衝撃からも守る。座り心地がよく、長時間のドライブでも快適。車のシートに合わせて2段階に背もたれの角度を調節できる。

スクリーンショット 2025-08-25 213443


成長に合わせた位置で頭をサポート。シートベルトを通すベルトガイドの高さもピッタリに。頭と体をしっかり支え、姿勢をサポート。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-25 213505


おもちゃやドリンクがおけるカップホルダーを両サイドに装備。必要な時に引き出して使える。