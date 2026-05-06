AnuaのPOPUPイベント開催♡話題のUVケアを体験できる特別空間へ

初夏に向けて気になる紫外線対策。そんな今、注目したいのがスキンケア発想のUVアイテムを提案する「Anua」のPOPUPイベントです♡渋谷ロフトで開催される今回のイベントでは、ビタミン美容液発想のUVケアを実際に試せるほか、限定アイテムや嬉しい特典も充実。楽しみながら美肌習慣をアップデートできる、見逃せない機会です♪

注目のUVケアラインを体験

AnuaのUVシリーズは、紫外線対策だけでなく日中の肌コンディションまで整える“スキンケア発想”が魅力。

ビタCトーンアップサンクリーム

価格：50mL 1,980円（税込）

軽やかなテクスチャーで自然なトーンアップ効果*3を叶え、明るい印象へ導きます。

ビタCサンスクリーンUVスティック

価格：19g 1,485円（税込）

SPF50+／PA++++でしっかりガードしながら、外出先でも手軽に塗り直し可能。ひんやりとした使用感も魅力です。

ZERO-CASTモイスチャライジングサンスクリーン

価格：50mL 1,485円（税込）

白浮きしにくく、しっとりなめらかな仕上がりでデイリー使いにぴったり。日中の肌をすこやかに保つ、新しいUVケア習慣を体感できます。

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限定アイテム＆豪華特典が充実

イベントではここだけの先行・限定商品も登場。

・デイリービタミンルーティンケアセット／1,980円（税込）

（サンクリーム50mL＋ビタミンマスク1枚）

・アゼライン酸CICAスキンスージングモイスチャライザー／100mL 1,485円（税込）

・PDRN100ヒアルロン酸グロウパッド／10枚入り 495円（税込）

さらに、来場者にはオリジナルうちわをプレゼント♪購入金額に応じて参加できるラッキードローでは、セラムやマスクなど豪華アイテムが当たるチャンスも。

スキンケアガイドで自分に合うアイテムを提案してもらえるのも嬉しいポイントです。

※各特典は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※画像はすべてイメージです。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

POPUPイベント詳細

UVカメラ体験など、楽しみながら紫外線対策を学べるコンテンツも充実。見て・触れて・体感できるイベントです。

開催期間：2026年4月25日（土）～5月10日（日）

営業時間：11:00～21:00（最終日18:00閉場）

開催場所：渋谷ロフト1階間坂ステージ

初夏の美肌習慣を始めよう♡

紫外線が気になる季節こそ、日中ケアまで意識したスキンケアが大切。AnuaのPOPUPイベントなら、楽しみながら自分に合うUVケアを見つけられます♡

限定アイテムや特典も豊富なので、気になる方はぜひ足を運んでみてください。新しい美肌習慣の第一歩になるはずです♪