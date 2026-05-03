出張や旅行の移動をスマートに。機能美を追求した【エース】のソフトトローリーが快適な旅をサポートしAmazonで販売中！
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機内持ち込み対応で小回りも抜群。洗練されたデザインが光る【エース】のソフトトローリーが今すぐAmazonで販売中！
1〜2泊の出張や旅行に最適な、ユニセックスで使えるソフトトローリー。無地のスタンダードな素材にフロントのベルトデザインが映えるシックな外観だ。国内線100席未満の航空機にも対応するコンパクトなサイズ感ながら、移動中の荷物の出し入れがスムーズに行える縦開き仕様など、使い勝手の良さを徹底的に追求している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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移動中の荷物の出し入れがスムーズな縦開き仕様を採用。フロントにはガイドブックや小物を整理できるファスナーポケットを備え、必要なアイテムをさっと取り出せる。
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小回りが利き、スムーズな走行を可能にする4輪キャスターを搭載。混雑した駅や空港でもストレスを感じさせない機動力を発揮し、快適な移動をサポートする。
内装には抗菌加工を施した生地を採用し、清潔感をキープ。荷崩れを防ぐベルトや目隠し用の仕切りも完備しており、整理整頓がしやすく機能性も申し分ない。
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TS南京錠が付属しており、施錠したまま預け入れが可能。多段階調節可能なプルドライブハンドルを備え、身長やシーンに合わせて最適な高さで操作できる。
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