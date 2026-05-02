「5月のあなたに起こること」 人気占い師の「運気の引き寄せ方」【12星座別】





運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。





【12星座別】 5-6月の運気

ゴールデンウィークに突入。5月は運気が変わる大切な月。12星座別の運気・ラッキーアイテムは？





【牡羊座】 おすすめされたことは挑戦してみると◎。

【牡牛座】 運気の流れがリニューアル

【双子座】 前へ進むための変化がありそう

【蟹座】 我の強さが出てしまうと流れが停滞

【獅子座】 前半は安定した期間

【乙女座】 運気の流れが良いうちに「やっておくこと」

【天秤座】 仕事・金運ともに好調な流れ

【蠍座】 GWは思い切り楽しんでリフレッシュ

【射手座】 LOVE運が急上昇

【山羊座】 注目をされる機会が増える期間

【水瓶座】 緩急をつけることが運気安定の鍵

【魚座】 ターニングポイントです





（2026年・5月のあなたの全運勢・ラッキーアイテム）

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