時代を超越する名品が進化！【コンバース】の新しい定番スニーカーがAmazonで販売中！
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履き心地を追求した新定番！【コンバース】のローカットスニーカーがAmazonで販売中！
長年愛される定番スニーカーが、構造から見直され大幅にリニューアルされた。伝統的なバルカナイズ製法はそのままに、内部構造や素材を刷新。履き心地とデザインがブラッシュアップされ、新たな定番品として登場した。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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構造から見直された新定番品は、伝統的な製法を継承しつつ、内部構造や素材を大胆に刷新。これにより、履き心地が大幅に向上し、デザインも洗練された仕上がりだ。
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NEW Lightnessにより、ソールの素材や構造を徹底的に見直した結果、片足あたり約60グラムの軽量化を実現。軽やかな足取りで快適な着用感を提供する。
NEW Cushioningは、ヘタりにくく通気性とクッション性に優れるウレタンフォームをインソールとヒール内部に採用。長時間の着用でも快適さを保つ。
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時代や性別、スタイルを超えて愛されるスーパーアイコンスニーカー。今後、追加カラーの発売も予定されており、全6色展開で幅広い選択肢を提供する。
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長年愛される定番スニーカーが、構造から見直され大幅にリニューアルされた。伝統的なバルカナイズ製法はそのままに、内部構造や素材を刷新。履き心地とデザインがブラッシュアップされ、新たな定番品として登場した。
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