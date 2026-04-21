「袋は有料ですが、どうされますか？」→「どうされる？意味わかんない」今どきの若者には接客用語が通じない？【作者に聞く】
会計時に「ご自宅用ですか？」「袋はどうされますか？」という店員の声掛けが全く伝わらなかった雑貨屋の店長オムニウッチー(@omni_uttii821)さんの体験談『接客用語』を紹介するとともに話を聞く。
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■「ご自宅用ですか？」「袋はどうされますか？」接客用語が伝わらなかった
10代くらいの若いカップルがお会計をしにやってきた。オムニウッチーさんが「ご自宅用ですか？」と聞くと、男性はキョトン。「自宅…？どういうこと？」と困っている。彼女が「プレゼント用で買う人もいるから、自分用か聞いてるんでしょ」と説明するとようやく理解したようで「あ、自宅用です」と言う。
その後も「袋は有料ですが、どうされますか？」と聞くと、「どうされる？え？どうって？意味わかんない」と困惑。「持っていくのに袋はいるかってこと！」と彼女が説明すると「そういう意味か！マジで何言ってるかわかんないわ」と彼は言う。
聞きなれない接客用語で戸惑う若者に「今の若者はこういう感じのこともあるんですね」「通訳がいてくれてよかった！」などのコメントが届く。「これ自分で使う？袋いる？と、平たく聞くことができたらスムーズなのかもしれませんが、接客業としてはそうもいかないので…」このとき、オムニウッチーさんは内心そんなことを考えていたと話す。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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10代くらいの若いカップルがお会計をしにやってきた。オムニウッチーさんが「ご自宅用ですか？」と聞くと、男性はキョトン。「自宅…？どういうこと？」と困っている。彼女が「プレゼント用で買う人もいるから、自分用か聞いてるんでしょ」と説明するとようやく理解したようで「あ、自宅用です」と言う。
その後も「袋は有料ですが、どうされますか？」と聞くと、「どうされる？え？どうって？意味わかんない」と困惑。「持っていくのに袋はいるかってこと！」と彼女が説明すると「そういう意味か！マジで何言ってるかわかんないわ」と彼は言う。
聞きなれない接客用語で戸惑う若者に「今の若者はこういう感じのこともあるんですね」「通訳がいてくれてよかった！」などのコメントが届く。「これ自分で使う？袋いる？と、平たく聞くことができたらスムーズなのかもしれませんが、接客業としてはそうもいかないので…」このとき、オムニウッチーさんは内心そんなことを考えていたと話す。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
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