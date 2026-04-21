「袋は有料ですが、どうされますか？」→「どうされる？意味わかんない」今どきの若者には接客用語が通じない？【作者に聞く】

「袋は有料ですが、どうされますか？」→「どうされる？意味わかんない」今どきの若者には接客用語が通じない？【作者に聞く】