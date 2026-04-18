「なにこれ泣ける」の声が続出！何度も読み返したくなる… 読者の涙を誘った“名前がたくさんあるおばあちゃん”の正体に驚きと涙【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
「シロさん」「雪ちゃん」「大福さん」「わたあめさん」…彼女にはたくさんの名前があった。古い家に住んでいる彼女は、色白で白髪。いつも白色の着物を着て縁側に座るかわいいおばあちゃんだった。名前を尋ねると「好きに呼んでくれていいわよ」と言う。町内の人たちは彼女のことを、その見た目から“白”になぞらえた思い思いの名前で呼んでいた。
本作を描いたのは、2013年に「王国の子」で「ブロスコミックアワード大賞」を受賞したのち、2014年に「真空融接」が単行本化されて漫画化デビューしたびっけ(@BK0418)さん。
■ 何度も読み返したくなる… 読者の涙を誘った“名前がたくさんあるおばあちゃん”の存在
本作は、静かに読み始めたはずなのに、気づけば涙が止まらなくなる――そんな一作だ。
作品の投稿後、読者からは「なにこれ泣ける」「涙腺崩壊」といったコメントが相次いだ。とくに注目を集めたのは、“名前がたくさんあるおばあちゃん”の存在だ。正体をめぐっては「○○かと思っていたけどそっちか！」「△△じゃなかったのか…！」と、予想を裏切られた驚きの声も寄せられている。
作品を描いたびっけさんは、「入試結果を見たあと、雪の中をサチさん(おばあちゃん)のもとへ駆けつけた少年の表情と、サチさんの本当の姿のシーンが気に入っている」と語った。物語の終盤である「このシーンを目指して描いた」という。細かな部分まで丁寧に描かれている点も、本作の大きな魅力のひとつだ。なかでも読者の心をつかんだのが、“名前がたくさんあるおばあちゃん”の目の描写で、感動のコメントが多く集まった。
また、何度も読み返す読者や「紙の本で持っていたい」という声も届いており、繰り返し味わいたくなる作品であることがうかがえる。涙が止まらないという声が相次ぐ本作、「わたしは名前がたくさんある白 」。3回読んで3回とも泣いてしまった」という感想もうなずける濃密さだ。まだの人はぜひ一度読んで、この静かな衝撃を味わってみてほしい。
取材協力：びっけ(@BK0418)
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