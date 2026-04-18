「なんやこれ涙が止まらへん」「あれ、目から塩水が」不老不死の孤独を描く！孤独の中の希望に感動の声続出【作者に聞く】

「なんやこれ涙が止まらへん」「あれ、目から塩水が」不老不死の孤独を描く！孤独の中の希望に感動の声続出【作者に聞く】