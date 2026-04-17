数字にこめた“気持ち”を読み取れ！協力して盛り上がる【アークライト】パーティーゲーム「ito（イト）」がAmazonで好評販売中！仲間と一緒に盛り上がろう！
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数字にこめた“気持ち”を読み取れ！【アークライト】のパーティーゲーム「ito（イト）」がAmazonで販売中！
価値観のズレに大笑い。『ito (イト)』は会話が楽しい協力パーティゲーム。テーマについて会話をするだけのゲームなので、ボードゲームに馴染みのない人でもプレイ可能。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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1~100のカードが1人1枚ずつ配られ、「数字を口にしたらアウト!」という制限の中、みんなでテーマに沿って自分のカードの数字を表現し合う。
協力してカードを小さい順に出して全員のカードを出し切る完全協力の「クモノイト」、会話の中で足して100になりそうなペアを見つける協力と裏切りの「アカイイト」、異なる2つの遊び方で楽しむことが可能。
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ゲームデザインとイラストは、イラストレーター326(ナカムラミツル)が手掛けている。ゲームとしてだけではなく、遊べる画集としても楽しむことができる。
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価値観のズレに大笑い。『ito (イト)』は会話が楽しい協力パーティゲーム。テーマについて会話をするだけのゲームなので、ボードゲームに馴染みのない人でもプレイ可能。
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協力してカードを小さい順に出して全員のカードを出し切る完全協力の「クモノイト」、会話の中で足して100になりそうなペアを見つける協力と裏切りの「アカイイト」、異なる2つの遊び方で楽しむことが可能。
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