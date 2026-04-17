震える文字で「ありがとう」突然倒れた父が見せた涙に衝撃！「ありがとう」があったから親子支え合うことができた【作者に聞く】

震える文字で「ありがとう」突然倒れた父が見せた涙に衝撃！「ありがとう」があったから親子支え合うことができた【作者に聞く】