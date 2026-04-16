果実そのままの風味でスッキリ爽快！糖類ゼロでゴクゴク飲める【サントリー】天然水×グレープフルーツ炭酸がAmazonでまとめてお買い得！
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果実そのままの風味と爽快感！糖類ゼロでキレ味抜群！【サントリー】天然水×グレープフルーツ果汁炭酸〈500ml×24〉がAmazonでまとめてお買い得！
グレフル＆レモン500ミリリットル×24本は、果実を丸ごと搾った丸搾り混濁果汁を使用することで、ピールのオイル分まで取り込み、複雑でリアルな果実の香りと味わいを実現。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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果実の風味を引き立てる高ガス圧でスカッと爽快な飲みごたえとなっている。
清冽なおいしさのサントリー天然水を使用。平日・週末を問わず日中の気分転換やリフレッシュに。
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果実の味わいと炭酸刺激の飲みごたえで「無糖なのに旨い」新・果実炭酸。
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