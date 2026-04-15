母親からの「やめなさい」という呪縛に絡まれた少年と夢を見る少女がつむぐ心温まるストーリー【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
「呪いは世界に溢れてる」から始まる本作品は、決してファンタジー作品ではない。世界に溢れている“呪い”とは「いい年して恥ずかしい」「あんたにできるわけない」「女のくせにでしゃばるな」「男のくせに情けない」などの暴言たち。そしてこの漫画の主人公の少年は、母親から「やめなさい、こんなもの」と呪いをかけられている。
作者の映生(@e_va_lontano)さんは、映画とドラマと漫画とアニメとラジオと、ときどきゲームによって生かされているという漫画家。気がついたら重くてドロドロした話を描くことが多いが、ギャグを描くのも好きだと言う。今回、この作品に込めた思いなどについて詳しく話を聞いてみた。
読者から「自分の常識は自分で決めようと思います」「呪いを解けるようがんばります」「明日からまた新たな気持ちで仕事しますね！」「素敵です。なんだか私の呪いも解けたような気がします」など、前向きで明るいコメントが多く寄せられた本作、「呪いの少年とプリンセスになりたい少女」。小学6年生の少年“樹”と少女“りこ”の物語は、なにかと息苦しい現代を生き抜く大人にこそ読んでもらいたい作品である。
タイトルや作中で多く触れられている"呪い"について、作者の映生さんは「“思い込み”だと思っています。“こうであるべき”とか“こうに決まってる”“普通はこう”といった、自分や相手を縛ることかなと思います」と、自身の見解を述べる。また「呪い(＝思い込み)って容易にかかったりかけたりできると思うのですが、呪いを解くことができるのは自分自身しかいないと思います。自分だけは自分のことを肯定してあげてほしく、そういう思いが伝わればいいなと思っています」と、子供たちが主人公の作品でありながら大人にこそ読んでもらいたい理由を教えてくれた。
ちなみに、映画「ワンダー 君は太陽」の映画オリジナルのマイクラのシーンが好きだという映生さん。作中で描かれている"二人がマイクラの話をするシーン"は、そんな映生さん"好き"から生まれたお気に入りのシーンなのだそうだ。
どんな人の前にも立ちふさがる"呪い"をテーマに、明日を少しでも強く生きるための力を与えてくれる本作をぜひ、一度読んでみてほしい。
取材協力：映生(@e_va_lontano)
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