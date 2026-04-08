私だけ完全無視!?結婚前に挨拶へ行くと「特上寿司」が…!!でも私に出されたのは″安い盛り合わせ″だった！【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、ドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題の「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」。毎日が発見ネットでの連載が2023年にコミカライズされるほど人気の同作は、SNSで「こんなお姑さんいるなんてビックリ」「漫画化でさらに義母と夫の酷さにリアル感が出てヤバイ」「先が気になって読み進めてしまった」などさまざまな感想が投稿されており、続編の刊行を期待する声も多い。
■「あまりにおいしそうでみんな驚いた(笑)」"伝説の寿司シーン"とは？
本作「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」は、原作者・かづさんが義母から受けたさまざまな嫁イビリを事細かに描いた作品である。しかしそのなかでも、読者のみならず関係者すべてから"伝説の寿司シーン"と謳われたシーンがあるのだそうで…？
「寿司桶に入った特上寿司の素晴らしさ。あれは赤星先生のご主人がお描きになったとのことでしたが、作品に対するこだわり方が半端ないと思いました」とかづさん。随所に描かれた小物にも年代観が滲み出ており、見る人が見ればノスタルジーにも浸ることができる繊細な描写のなか、ひときわ目立っていたのが、この寿司の絵だったそうだ。漫画を担当した赤星さんは「私も担当編集者さんも友達も読者さんも、みんな驚きました。あまりにおいしそうで、(連載時に)その回が発表された日はお寿司を食べに行った、という人もいました」と裏話を語る。
自分たちは特上、かづさんには安い盛り合わせの寿司をあてがうという義母の敵意むき出しの行動。これについて赤星さんは「自分を上、他人を下に見るその神経！無神経というより、毒気のある精神構造に驚きました」と率直な気持ちを語る。いくら作画が"おいしそう"であっても、行き過ぎた義母の毒気は抜けないようだ。
THE昭和！な価値観や世界観をコミカルな作画でリアルに描いた本作。思わず「あり得ない…」と呟いてしまう義母からの恐ろしい嫁イビリが気になる人は、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
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