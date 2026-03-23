ふたを裏返して賢く収納。限られたスペースを有効に活用できる、計算されたコンパクトデザイン【パール金属】の鍋がAmazonに登場中‼
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ミトンが滑らない安心設計。使い手の安全性と持ちやすさを追求した、こだわりのハンドル形状【パール金属】の鍋がAmazonに登場!
寒い季節に家族で囲む鍋料理はもちろん、毎日の主菜作りにも最適なのがこの「旨味シリーズ」だ。4から6人用にぴったりの満水容量4.2リットルという頼もしいサイズでありながら、本体にはアルミニウム合金を採用しているため、製品重量は約1.4キログラムと驚くほど軽量に仕上がっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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この鍋の大きな特徴は、使う人の動作を徹底的に研究して生まれた持ち手の形状にある。先端に引っ掛かりを設けることで、厚手のミトンを使用しても滑りにくく、重い料理もしっかりと安定して運ぶことができる。さらに、ふたのつまみには菜箸やおたまを一時置きできる便利な溝があり、食卓での取り分けもスマートに行えるのが嬉しい。
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内面にはふっ素樹脂塗膜加工が施されており、食材がこびりつきにくいため、調理後のお手入れも非常に簡単だ。収納時にはふたを裏返して重ねることで、高さ13センチメートルの本体がさらにコンパクトに収まるよう設計されている。底面にはステンレス鋼のはり底を採用しているため、ガス火はもちろん、IHクッキングヒーターなどのオール熱源に対応している。
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鍋の深さは約8.5センチメートル、幅は取っ手を含めて33.5センチメートルという絶妙なサイズ感。機能性と利便性を兼ね備えたこの万能鍋を一つ手に入れれば、あなたのキッチンの主役として、一年中手放せない存在になるだろう。
ミトンが滑らない安心設計。使い手の安全性と持ちやすさを追求した、こだわりのハンドル形状【パール金属】の鍋がAmazonに登場!
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