【ローソン】新作「伊右衛門」や「チキンラーメン」などの無料券が登場！週末限定でウチカフェスイーツのまとめ買いがお得。

ローソンは、2026年9月1日から「1個買うと1個もらえる」など、お得なキャンペーンを実施しています。

カップ麺やお菓子はまとめ買いがお得

まずは、9月1日から7日まで実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーンから紹介します。

1つめの対象商品は、日清食品「チキンラーメンどんぶり」と「出前一丁どんぶり」。

どちらか1個を購入すると、「チキンラーメン 袋」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、アリナミン製薬「アリナミン7」（100ml／指定医薬部外品）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、大正製薬「リポビタンDハイパー」と「リポビタンDプレミアム」（100ml／指定医薬部外品）です。

どちらか1本を購入すると、「リポビタンD」（100ml／指定医薬部外品）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

上記3つの引換期間は、いずれも9月8日から14日まで。

4つめの対象商品は、サントリー「NOPE ギルティ炭酸」（600ml）と「天然水 特製レモンスカッシュ」（500ml）。

どちらか1本を購入すると、「伊右衛門 京都サイダー」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は9月8日から21日まで。

カップ麺100円引き

9月1日から7日までの期間、日清食品「どん兵衛 特盛和スパイスカレーきつねうどん」を購入すると、対象商品に使える100円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●日清食品 ラーメン山岡家 醤油ラーメン

●日清食品 AFURI 柚子塩らーめん

●日清食品 塩元帥 旨塩ラーメン

クーポン利用期間は9月8日から14日まで。

お菓子50円引き

9月1日から7日までの期間、ロッテ「パイの実 苺の収穫」（69g）を購入すると、「カカオの恵み 砂糖ゼロ・糖類ゼロ70% シェアパック」（84g）に使える50円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は9月8日から14日まで。

プリングルズまとめ買いで最大200円引き

9月1日から14日までの期間、対象の日本ケロッグ「プリングルズ」を2個一緒に購入すると100円引き、3個一緒に購入すると200円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●日本ケロッグ プリングルズ サワークリーム＆オニオン（105g）

●日本ケロッグ プリングルズ うましお（105g）

●日本ケロッグ プリングルズ アメリカンバーベキュー（95g）

ポテトチップスまとめ買いで最大60円引き

9月1日から14日までの期間、対象のカルビー「ポテトチップス」を2個一緒に購入すると30円引き、3個一緒に購入すると60円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●カルビー 堅あげポテト うすしお味（65g）

●カルビー 堅あげポテト 鬼旨ブラックペッパー（65g）

●カルビー ピザポテト（64g）

カップヌードルBIGまとめ買いで100円引き

9月1日から14日までの期間、対象の日清食品「カップヌードルBIG」を2個一緒に購入すると100円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●日清食品 カップヌードル ビッグ

●日清食品 カップヌードル シーフードヌードル ビッグ

●日清食品 カップヌードル カレー ビッグ

●日清食品 カップヌードル チリトマトヌードル ビッグ

●日清食品 カップヌードル パクチー香るトムヤムクン ビッグ

ラーメン・うどん・そば50円引き

9月1日から14日までの期間、冷し麺・温かい麺（ラーメン・うどん・そば）各種を購入すると、次回冷し麺・温かい麺（ラーメン・うどん・そば）各種に使える50円引きクーポンがもらえます。

ローソンオリジナル商品が対象。パスタ、焼そば、焼うどん、焼きビーフン、パスタサラダ、ラーメンサラダ、ソーメンタシャー、よくばりセットメシ、店内調理品、日配食品、冷凍食品、袋麺、即席食品、予約商品は対象外です。

クーポン利用期間は9月1日から21日まで。

900ml～1L飲料50円引き

9月1日から14日までの期間、対象の900ml～1L飲料を購入すると、次回900ml～1L飲料に使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●コカ・コーラ アクエリアス（950ml）

●サントリー クラフトボス 世界のTEA 贅沢ミルクティー（950ml）

●サントリー 天然水 きりっと果実 オレンジ＆マンゴー（950ml）

●伊藤園 健康ミネラルむぎ茶（1L）

●伊藤園 リラックスジャスミンティー（1L）

●伊藤園 大豆イソフラボン黒豆茶（1L）

●UCC 職人の珈琲 無糖（900ml）

クーポン利用期間は9月1日から21日まで。

ウチカフェまとめ買いで最大60円引き

9月4日から27日の金曜・土曜・日曜限定で、対象のウチカフェを2個一緒に購入すると30円引き、3個一緒に購入すると60円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード

●クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン ティラミス

●焼きスフレサンド カスタードホイップ

●ふわふわドームケーキ カスタードホイップ

●もち食感ロール（北海道産生クリーム入り）3個入

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ