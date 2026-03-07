驚きの高画質と圧倒的な手ブレ補正！Vlog撮影を次のレベルへ引き上げる【ディー・ジェイ・アイ】「Action 5 Pro」スタンダードコンボがAmazonに登場！
驚きの高画質と圧倒的な手ブレ補正！高精細映像で日常も旅もプロ級クオリティ【ディー・ジェイ・アイ】「Action 5 Pro」スタンダードコンボがAmazonに登場！
新生活準備の大チャンス！「Amazon新生活セール」がついにスタート！
今年の春、新生活準備はこのセールで一気に！
Amazonの大型セール「新生活セール」がスタート。家電や日用品、生活雑貨など、暮らしの必需品が特別価格で登場する。
開催は2026年3月6日(金)0時〜3月9日(月)23時59分まで。春の準備は今がチャンスだ。
Osmo Action 5 Proは、革新的な撮像性能を備えたアクションカメラ。次世代型1/1.3インチセンサー、被写体センタリング、最長4時間の長時間駆動バッテリー、ダイビング時の水深または高度をリアルタイムで表示するインテリジェント機能などが搭載されている。Action 5 Proがあらゆる撮影をサポート。
Osmo Action 5 Proには、2種類のベーシックなコンボのほか、次の撮影がどんなスポーツイベントになっても、さまざまなニーズを満たしてくれる。4時間のバッテリー駆動時間で、撮りたい瞬間を逃さない。水に濡れていても、乾いていても、デュアルOLEDタッチ画面で撮影した画像を確認できる。デュアルDJIマイクの直接接続で、高品質な音声収録が簡単に実現。内蔵の気圧計、水圧計で詳細なデータを測定し、ソーシャルメディアで共有できる。
驚きの低照度に対応した新型1/1.3インチセンサーを搭載。暗い環境での夜のサイクリングアドベンチャーに最適。さらに、被写体トラッキング性能を強化。最大4時間の長時間バッテリーで長時間撮影に対応している。
