「皆さーん！」悪口の告げ口から始まる不穏な世界…拡散して不特定多数が悪口に参戦してくる地獄を描く【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
炎上狙いで記事を投稿する記者。その投稿が元凶で、今度は自分が過剰なバッシングを浴びることになる。軽い気持ちで書き込まれるSNS界隈の誹謗中傷。それがもしも現実化してみたら？という奇妙な世界を描いた創作漫画、森本大百科(@mdaihyakka)さんの「炎上」は、「可視化すると怖い」「誹謗中傷する人に読んで欲しい」などの声とともに3万いいねがつく。昨今のネットリテラシーを問いかける話題作について、本作を描くきっかけなどを森本大百科さんに伺った。
本作「炎上」は、男が記事を投稿した途端、「あなたを気持ち悪いって笑ってたわよ!?」と知らないおばさんから突然奇妙な告げ口をされるところから始まる。広まる自分の悪口に耐え切れずその場を立ち去るも、次々襲い来る悪意の数々…。自宅まで特定されてしまうが、暫くすると男の存在は忘れられてしまう。
本作は、「世にも奇妙な物語×少年ジャンプ＋ presents 『奇妙』漫画賞」に応募し、最終候補まで残った作品だ。作者の森本大百科さんは、大阪よしもとに所属するピン芸人で、芸人になる前は「カバチタレ！」で作画を担当していた東風孝広先生のアシスタントに従事していた。
森本大百科さんは、業界関係者が書いたネットニュースの記事で「人の悪口を聞いてしまって腹がたった」という内容のものを読んだことがきっかけで本作を描いたそうだ。「悪口を言っていた人の名前は伏せて、悪口の標的にされた人の名前を伏せていませんでした。その記事のせいで“聞かなくていい悪口が、本人に届いてしまうやんけ”と、ずっと引っかかってました。それをアナログに置き換えると、と考えた結果、この漫画が生まれました」と制作の過程を教えてくれた。
「被害に遭う主人公を誰にしようかと考えたとき、普段ネット記事で人のことを悪く書いている男が分かりやすくて、いいフリになるかなということで記者の投稿から始めました」と森本大百科さん。
昨今のSNSでは、炎上をおもしろがっている人が大半だろう。しかし、自分が渦中の人の立場ならどうだろう？ある日突然、向けられる悪意を可視化した本作、ぜひ読んでみて。
取材協力：森本大百科(@mdaihyakka)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。