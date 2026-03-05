【推しVS推し】生徒が「推しの作家」と発覚…!!補習より創作活動をしてほしい教師に「推しの生徒」がまさかの反撃【作者に聞く】
学校の補習授業の時間、教室には女子生徒と教師二人きりだった。一見すると先生と教え子以外の何ものでもないお互いの関係だが、実は教師にとってその生徒はかけがえない「先生」その人で――。
矢尾いっちょ(@1203Yao)さんの創作漫画「先生×先生」は、「学校の先生」と「マンガの先生」、異なる“先生”同士の駆け引きが笑える短編作品。教師は教え子が推しの同人作家だと知っていて、なんとか補習を切り上げて創作の時間を確保させたがるが、女子生徒には補習を引き延ばす理由があり……というストーリーで、X上では2.9万件を超えるいいねが寄せられた。そんな同作の舞台裏を作者の矢尾いっちょさんに取材した。
制作で意識しているのは「とにかく読者に飽きられないようにすること」。短編でも心をつかめるよう、「キャラクターの表情や行動、展開を魅力のあるものにするため努力しているつもりです」と制作時の考えを明かす作者・矢尾いっちょさん。
また「ただのコメディではなく、少しだけ“先生”という言葉の意味を考えるきっかけになれば」とも述べ、「“先生”とは尊敬や救いを求めて相手に使うことが多い言葉であり、一方で言われたほうにはいくらかプレッシャーのかかる言葉だと考えています」と、その視座を語った。
着想については「教師が生徒に羨望の眼差しを向けるようなことがあったらどういうものなんだろう？と考えたことがきっかけです」と説明。学校をテーマにネタを練るなかで浮かんだアイデアから発展し、互いに違う立場でリスペクトしあえる関係の表現として“先生”という言葉を重要なモチーフとして用いたという。
登場する芦谷さんと深町先生には「どちらも表はクールを取り繕い、その裏で大きな情熱を抱えている」という共通点がある一方、その差別化には苦労したのだそうで、「大人と子供の目線の違い」を切り口に、立場の違いから生まれるギャップにフォーカスしたと振り返った。
矢尾さんは連続したストーリー作品や短編作品などを手掛けており、続きものでは「長期的な話の中で変わっていくキャラクターの変化や成長」、読み切りでは「後先を気にしなくてよい瞬間的で突飛なおもしろさ」と、作品ごとの演出の違いを示した。さまざまな作品を通じて読者に楽しんでもらうことを目指しているという矢尾さんの今後の展開にも注目したい。
取材協力：矢尾いっちょ(@1203Yao)
