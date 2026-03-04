料理人も観光客も引き寄せる“道具の街”かっぱ橋道具街を歩いてわかる専門店街の奥深さ
浅草と上野の間に伸びる、全長およそ800メートルの通り。かっぱ橋道具街は、プロの料理人が足しげく通う専門店街として知られる一方、食品サンプルや和包丁を目当てに訪れる観光客にも人気のスポットだ。
【写真】某アニメにも登場した!?あの「金色のかっぱ像」も
一見すると「調理器具の問屋街」だが、実際に歩いてみると、店ごとに得意分野がはっきり分かれており、飲食店の現場を支える工夫や知恵があちこちに詰まっていることに気づく。この記事では、そんなかっぱ橋道具街の成り立ちと、気軽に楽しめる街歩きの魅力を紹介する。
■かっぱ橋道具街とは？
かっぱ橋道具街は、台東区西浅草から松が谷にかけて続く商店街だ。調理器具や食器、厨房設備、食品サンプル、看板、制服まで、飲食店に必要なものが一通りそろうことで知られている。
その歴史は、大正から昭和初期にかけての復興期にまでさかのぼる。
「合羽橋」という名前の由来には、今も語り継がれるいくつかの説がある。ひとつは、江戸時代、この一帯の水はけの悪さに悩んだ商人・合羽屋喜八が私財を投じて治水工事を行い、工事を手伝った河童への感謝から名が残ったという伝承だ。もうひとつは、近くにあった武家屋敷の下級武士たちが内職で作った雨合羽を橋に干していたことに由来するという、より現実的な説である。
現在のような道具街としての姿が形づくられたのは、大正時代から昭和初期にかけて。関東大震災後の復興期に、古道具商や厨房道具を扱う商人たちがこの周辺に集まり始めたことがきっかけとされている。当初は古物や雑多な商いが中心だったが、次第に菓子道具や調理器具、厨房設備などを扱う専門店が増え、通り全体が飲食店を支える街として特化していった。
戦後の高度経済成長期を経て、かっぱ橋道具街はプロの料理人が全国から訪れる日本有数の問屋街へと発展。現在では約170店舗以上が軒を連ね、業者向けの専門性を保ちながら、一般客にも門戸を開いた街として、国内外から多くの人を引き寄せている。
■歩くだけで楽しい“専門店の世界”
通りを歩いていると、店ごとに扱うジャンルがはっきりしているのがよくわかる。
和包丁を専門に扱う刃物店では、鋼の種類や研ぎ方の違いについて気さくに教えてもらえることもある。一方、陶器店には業務用の大皿から家庭向けの小鉢までが用途別に並び、「こんな器で料理を出したら……」と想像がふくらむ。
なかでも観光客に人気なのが食品サンプルの専門店だ。ラーメンや天ぷら、スイーツなど、驚くほどリアルなサンプルは、日本の飲食文化ならではの見どころ。キーホルダーなどの小物もあり、土産探しにもぴったりだ。
■プロと一般客が交差する街
かっぱ橋道具街のおもしろさは、プロ向けの商品と家庭向けの商品が、同じ通りに自然に並んでいるところにある。
平日の午前中には、開店準備中の飲食店スタッフがまとめ買いをする姿が見られ、土曜日になると、観光客が包丁や箸、和食器を手に取りながら街歩きを楽しむ光景が広がる。なお、日曜・祝日は問屋街という性格上、休業する店舗が多く、観光で訪れるなら平日か土曜日が向いている。
専門性の高い商品が多い一方で、初心者にもわかりやすく説明してくれる店が多いのも魅力だ。「見るだけ」でも十分楽しめる雰囲気がある。
■シンボル“かっぱ像”と街の風景
通りの中央付近には、かっぱ橋の名の由来を象徴するかっぱ像があり、記念撮影スポットとして親しまれている。初めて訪れる人にとっては、街歩きの目印にもなる存在。
また、屋上に巨大なコック像を掲げた老舗店舗「ニイミ」は、かっぱ橋道具街らしい風景として知られている。思わず見上げてしまう、印象的なシンボルだ。
■訪れる時間帯と楽しみ方
比較的ゆったりと店を見て回れるのは、平日の午前中から昼過ぎにかけて。仕入れや買い物を目的に訪れる人が多く、通り全体に落ち着いたリズムが流れているのもこの時間帯ならではだ。
最寄り駅は東京メトロ銀座線の田原町駅。浅草観光と組み合わせて立ち寄るのもおすすめだ。専門店が並ぶ通りを歩けば、料理を支える道具や工夫の奥深さが自然と伝わってくる。商品選びの合間に交わされる会話や、店先に並ぶ道具を眺めながら、かっぱ橋道具街ならではの空気を感じつつ、街歩きを楽しみたい。
■かっぱ橋道具街 概要
所在地：東京都台東区西浅草〜松が谷周辺
店舗数：約170店舗以上
アクセス：東京メトロ銀座線田原町駅から徒歩約5分。つくばエクスプレス浅草駅から徒歩約5分
営業時間の目安：10時〜17時頃(店舗により異なる)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】某アニメにも登場した!?あの「金色のかっぱ像」も
一見すると「調理器具の問屋街」だが、実際に歩いてみると、店ごとに得意分野がはっきり分かれており、飲食店の現場を支える工夫や知恵があちこちに詰まっていることに気づく。この記事では、そんなかっぱ橋道具街の成り立ちと、気軽に楽しめる街歩きの魅力を紹介する。
■かっぱ橋道具街とは？
かっぱ橋道具街は、台東区西浅草から松が谷にかけて続く商店街だ。調理器具や食器、厨房設備、食品サンプル、看板、制服まで、飲食店に必要なものが一通りそろうことで知られている。
その歴史は、大正から昭和初期にかけての復興期にまでさかのぼる。
「合羽橋」という名前の由来には、今も語り継がれるいくつかの説がある。ひとつは、江戸時代、この一帯の水はけの悪さに悩んだ商人・合羽屋喜八が私財を投じて治水工事を行い、工事を手伝った河童への感謝から名が残ったという伝承だ。もうひとつは、近くにあった武家屋敷の下級武士たちが内職で作った雨合羽を橋に干していたことに由来するという、より現実的な説である。
現在のような道具街としての姿が形づくられたのは、大正時代から昭和初期にかけて。関東大震災後の復興期に、古道具商や厨房道具を扱う商人たちがこの周辺に集まり始めたことがきっかけとされている。当初は古物や雑多な商いが中心だったが、次第に菓子道具や調理器具、厨房設備などを扱う専門店が増え、通り全体が飲食店を支える街として特化していった。
戦後の高度経済成長期を経て、かっぱ橋道具街はプロの料理人が全国から訪れる日本有数の問屋街へと発展。現在では約170店舗以上が軒を連ね、業者向けの専門性を保ちながら、一般客にも門戸を開いた街として、国内外から多くの人を引き寄せている。
■歩くだけで楽しい“専門店の世界”
通りを歩いていると、店ごとに扱うジャンルがはっきりしているのがよくわかる。
和包丁を専門に扱う刃物店では、鋼の種類や研ぎ方の違いについて気さくに教えてもらえることもある。一方、陶器店には業務用の大皿から家庭向けの小鉢までが用途別に並び、「こんな器で料理を出したら……」と想像がふくらむ。
なかでも観光客に人気なのが食品サンプルの専門店だ。ラーメンや天ぷら、スイーツなど、驚くほどリアルなサンプルは、日本の飲食文化ならではの見どころ。キーホルダーなどの小物もあり、土産探しにもぴったりだ。
■プロと一般客が交差する街
かっぱ橋道具街のおもしろさは、プロ向けの商品と家庭向けの商品が、同じ通りに自然に並んでいるところにある。
平日の午前中には、開店準備中の飲食店スタッフがまとめ買いをする姿が見られ、土曜日になると、観光客が包丁や箸、和食器を手に取りながら街歩きを楽しむ光景が広がる。なお、日曜・祝日は問屋街という性格上、休業する店舗が多く、観光で訪れるなら平日か土曜日が向いている。
専門性の高い商品が多い一方で、初心者にもわかりやすく説明してくれる店が多いのも魅力だ。「見るだけ」でも十分楽しめる雰囲気がある。
■シンボル“かっぱ像”と街の風景
通りの中央付近には、かっぱ橋の名の由来を象徴するかっぱ像があり、記念撮影スポットとして親しまれている。初めて訪れる人にとっては、街歩きの目印にもなる存在。
また、屋上に巨大なコック像を掲げた老舗店舗「ニイミ」は、かっぱ橋道具街らしい風景として知られている。思わず見上げてしまう、印象的なシンボルだ。
■訪れる時間帯と楽しみ方
比較的ゆったりと店を見て回れるのは、平日の午前中から昼過ぎにかけて。仕入れや買い物を目的に訪れる人が多く、通り全体に落ち着いたリズムが流れているのもこの時間帯ならではだ。
最寄り駅は東京メトロ銀座線の田原町駅。浅草観光と組み合わせて立ち寄るのもおすすめだ。専門店が並ぶ通りを歩けば、料理を支える道具や工夫の奥深さが自然と伝わってくる。商品選びの合間に交わされる会話や、店先に並ぶ道具を眺めながら、かっぱ橋道具街ならではの空気を感じつつ、街歩きを楽しみたい。
■かっぱ橋道具街 概要
所在地：東京都台東区西浅草〜松が谷周辺
店舗数：約170店舗以上
アクセス：東京メトロ銀座線田原町駅から徒歩約5分。つくばエクスプレス浅草駅から徒歩約5分
営業時間の目安：10時〜17時頃(店舗により異なる)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。