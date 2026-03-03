スヌーピーが名探偵に！Switch＆Switch 2向けミステリーアドベンチャーゲームが5月発売
スヌーピーとピーナッツの仲間たちが活躍するミステリーアドベンチャーゲーム『スヌーピーとワクワクひみつクラブ』が、2026年5月14日(木)にNintendo SwitchとNintendo Switch 2で発売される。アナウンストレーラーも公開され、パッケージ版の予約もスタートした。
【写真】スヌーピーのミステリーアドベンチャーの中身をチェック
■スヌーピーが探偵クラブのリーダーに！おなじみの仲間＆舞台で4つの事件に挑む
本作は、70年以上にわたり世界中で愛されてきたスヌーピーが主役のミステリーアドベンチャー。プレイヤーはスヌーピーとなって“探偵クラブ”を結成し、チャーリー・ブラウンやペパーミント パティ、ルーシー、マーシー、シュローダー、フランクリンといったおなじみの仲間たちと力を合わせながら、不思議な事件の解決に挑んでいく。
舞台となるのは、学校や音楽ホール、チャーリー・ブラウンの家、野球場など、ファンならピンとくる“おなじみの場所”ばかり。立て続けに消える凧の行方を追ったり、湖に現れるという謎の怪物の正体を調べたりと、ピーナッツらしいちょっとドライなユーモアに包まれた4つの事件が待ち受けている。CERO:A(全年齢対象)なので、子どもから大人まで安心して楽しめるのもうれしいポイントだ。
■スヌーピーが七変化！多彩なミニゲームも見逃せない
ゲーム内では、スヌーピーが探偵やビーグル・スカウト、海賊など、コミックでおなじみの姿に大変身しながら、虫眼鏡や金属探知機といった道具を駆使して謎解きに挑む。
さらに、ミニゲームも多数収録。野球やフットボールなどのスポーツ系から、クラフト、記憶力テスト、アイテム探し、ピアノ演奏まで、遊びの幅がとにかく広い。
■デラックスエディションで、スヌーピーの世界をさらに楽しもう！
ファンにとって気になるのが、豪華な追加コンテンツを収録した「デラックスエディション」(5780円)の存在だろう。スタンダードエディションの内容に加えて、以下の追加コンテンツが収録されている。
まず注目は、コミックでもおなじみの「ジョー・クール」コスチューム。サングラスをかけたクールなスヌーピーで町を駆け回れるのは、ファンとしてテンションが上がるところ。
追加ミニゲームも計4種収録。飛行機で氷柱トラップを潜り抜けながらレッドバロンを追う「こおりのどうくつ」、砂塵の竜巻や渓谷を抜けてピラミッドへ突入する「しゃくねつのさばく」のレッドバロンステージ2種に加え、巨大パンプキンを避けながら猛スピードで走る「パンプキンばたけ」、泥沼や倒木を避け、ジャンプで障害物を跳び越えていく「オフロードコース」のソープボックス・ダービー2種と、どれも遊びごたえたっぷりだ。
そして、ピーナッツ75周年を記念したフルカラーデジタルコミック75枚がゲーム内ビューアーで閲覧可能。デジタルコミックは英語表記のみとなるが、原語ならではのニュアンスを味わえる貴重なコレクションといえる。
なお、追加コンテンツは「Joe Cool Fun Pack」(980円)として単体購入も可能なので、まずは「スタンダードエディション」(4800円)で遊んでから後で追加するのもアリだ。
対応機種はNintendo Switch 2とNintendo Switch。Switch 2版のデラックスエディションのみパッケージ版(キーカード)が用意されており、それ以外はすべてダウンロード版での販売となる。
モダンで柔らかなグラフィックと、友情や自分らしくあることの大切さを描いた心あたたまるストーリーは、長年のファンにも、これからスヌーピーの魅力に触れる人にもきっと響くはず。名探偵スヌーピーになりきって、仲間たちと一緒に事件解決に乗り出してみよう！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
