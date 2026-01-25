チークの上手な入れ方は？ メイクのプロに聞いた「顔立ちが整う」難しくないテクニック





「ナチュラルに盛る日」のチーク

飾り立てているわけではないのに、なんだか目を引き、印象に残る美しさの秘訣とは。顔の印象を左右するチークにフォーカスを当て、選び方・使い方をメイクのプロたちに取材。





Hair&Make-up

（岡田知子さん）

その人自身の芯を引き出しながら、色っぽく、洗練されたバランスにまとめ上げるメイクが支持される。さまざまな媒体で活躍するほか、俳優からの指名も絶えない。



（木部明美さん）

遊び心あふれるキャッチーなメイクが得意。顔全体をコーディネートするように、独自の理論で組み立てられた配色や質感にはファンも多数。絶妙なニュアンスのあるヘアアレンジも定評。







「ウォームピンク」で意志あるメイクを引き立てる

「頬骨の高いところに塗布するのもよいですが、このLOOKのように頬全体に色が乗るように広く縦長に入れると、抜けのある洒落顔になれます。アイメイクやリップメイクとのバランスをとるのが難しいという方は、パールの入っていないものを選ぶと、さらになじみがよくなります」（岡田知子さん・ヘアメイク）







チークのポイントは「順番」と「入れる方向」

「リップをつけたあとの最終調整として、チークを入れることが多いです。メイクの雰囲気と骨格のバランスを見て、頬骨に沿って横長に入れるか、こめかみに向かって入れるかなど、チークを塗る位置や面積を検討します。



一般的に内側に向かって入れるとかわいらしく、外側に向かって入れると大人っぽく仕上がります。このチークは、気張った感なくカジュアルに使えるところが好き。顔色も良く映り、奥から血色がにじむような感じ。華やいだ色、という以上に透明感で染め上げるような色づきです」（木部明美さん・ヘアメイク） ペタル リキッド リップ アンド チーク 〈上から〉 03,04 各3,300円／トーン







