セルフレジ大渋滞の原因は“子持ち様”!?「はい、ピッしてみようね〜」 の言葉にイラッとするのは心が狭いのか【作者に聞く】
100円ショップで、見たこともないレベルのレジ大行列に遭遇した。理由は一目瞭然。稼働していたのはセルフレジのみだった--。今回は作者のオムニウッチーさん（@omni_uttii821）が体験した「セルフレジ」をご紹介。
■子どもの「やりたい」を大切にする、それって“今”なのか問題
前方から聞こえてきたのは、やけに和やかな声。「はい、ピッてしようね〜」「ここだよ〜」母親が子どもにバーコードを一個ずつ読み取らせている光景が目に飛び込んできたのだ。
むむむ。この長蛇の列で、それ、やる？ 善意だとわかっているからこそ、ツッコミはすべて心の中に飲み込まれる。「子どもの好奇心を満たしてあげたい気持ちはわかる。でも、今なの？」というモヤモヤが、列の長さに比例して膨らんでいった。
■気づかない背中と、増幅していく“心狭い？”の声
レジ前は完全に“親子の学習タイム”。後ろにどれだけ人が並んでいるか、母親はまったく気づいていない様子だった。「私だけ？」「心、狭い？」イライラと自己嫌悪が同時に押し寄せ、その感情をそのまま漫画に落とし込んだという。
読者からは、「やるのは構わないけど、2〜3品で終わらせてほしい」「後ろを一度でも振り返ってくれたら印象が違う」「状況判断も教えるべきでは」といった声が多く寄せられた。子どもの“やりたい”と、周囲への配慮。そのバランスの難しさに、共感とモヤモヤが交錯する一編だ。
オムニウッチーさんは、2019年春頃からエッセイ漫画の投稿をスタート。Instagramでは、雑貨店に現れるクセ強めな客や、思わず二度見してしまう日常の一コマを描き続けている。ブログ独女日誌では、Instagram未掲載の学生時代の話や、「10キロ痩せたら女になりました」「初めて付き合った人は〇〇でした」など、過去の恋愛エピソードも公開中だ。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
