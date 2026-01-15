【ギャグ漫画】コンビニで「温めますか？」と聞かれ、ついつい「はい」と回答…ホカホカになった冷やし中華を持ち帰った男の末路【作者に聞く】
【漫画を読む】コンビニで冷やし中華を買う男性だが…!?
学生時代から漫画を描いているのぞみわたるさん(@nozomiwataru)は、SNSやブログを中心に漫画を公開している。定期的に投稿されている『のぞみわたるのギャグ漫画』はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は寝る前に読みたい「おすすめの4コマ漫画」を紹介するとともに、著者にもしも冷やし中華を温められたらどうするかも聞いた。
コンビニでお昼ご飯を探していたお客さんは、蒸し暑いので冷やし中華を持ってレジへ。会計中、店員から「こちら温めますか？」と質問され、つい流れに任せて「はい、お願いします」と答えてしまう。家に帰り、温められた冷やし中華を見て後悔するのであった。
この漫画に、読者からは「どっちも疲れてたんだよね」「取りあえずはいって言ってしまうのわかる」といった共感の声が寄せられている。
もしも冷やし中華を温められたらどうするか尋ねると、のぞみわたるさんは「ホット冷やし中華にして食べますね」と回答。さらに、「ただ、キュウリは温めるとしなしなになるのでネギに変えて、ハムもチャーシューに変更。お酢はむせかえるのでスープは鶏ガラにします」と、ほぼ別の料理になる大胆な再構築案を語った。
■「インプットの多様性」のためにテレビバラエティを視聴
最近気になっているギャグやお笑いについて聞くと、「最近はテレビのバラエティ番組を観るようにしています」と回答。
「いつもスマホばかりでテレビをしばらく観ていなかったんですが、久々に観てみるとやっぱり面白いですね。アイデアを生むためにはインプットの多様性が重要なので、今後もネットだけではなくいろんなメディアから創作のヒントを得ていきたいと思います」と、創作活動への意欲を語った。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
