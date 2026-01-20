「給料1.3倍出す」と誘われ転職→悪いことはすべて他人のせいにする、クズ店長の醜い本性【作者に聞く】
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」などで活躍する漫画家・ゆっぺさんの最新作『無能クズ上司への逆襲 32歳シンママはブラック職場から逃げ出したい』が注目を集めている。一人娘を持つシングルマザーのゆきが、昔の上司からのスカウトを機に足を踏み入れたのは、想像を絶するブラック職場だった。ゆっぺさん自身の過酷な実体験を基にした、怒りと逆襲の物語を紐解く。
■「給料1.3倍」の嘘と常習的な不払い
主人公のゆきは、かつての上司・折川から「給料は今の1.3倍出す」と提示され転職を決意する。しかし、そこで彼女を待っていたのは、スタッフに暴言を吐き、悪いことはすべて他人に押し付ける折川の傍若無人な振る舞いだった。折川は「俺がルールだ」と公言し、スタッフだけでなくお客様にまで暴言を吐く始末。現代のホワイト化が進む社会において、全く相容れない異常な光景がそこにはあった。
ゆっぺさんは当時の状況について、給与面でも深刻な問題があったと明かす。「退職後に支払われたお給料がなぜか減らされていました。辞めさせられたバイトの子たちも揉めていたようなので、常習的だったのかもしれません」。好条件で釣り、最後は不当に搾取する。そんなクズ上司のリアルな生態が、読者の強い怒りを呼んでいる。
■誹謗中傷への逆襲と「里親制度」の教え
本作で見逃せないのが、ゆっぺさん自身が最も印象に残っているという「ネットでの誹謗中傷事件」だ。あまりに強烈な攻撃を受けた際、自力で犯人を特定したエピソードは、まさに事実は小説よりも奇なり。「自分でもよく犯人がわかったなと思います」と振り返るその執念は、物語に圧倒的な説得力を与えている。
また、作中に登場する里親制度について語る女性のセリフも、読者が注目すべきポイントの一つだ。ゆっぺさんは「この女性のようになりたい。すべての人間関係において必要なことだと思った」と語る。パワハラが横行するブラック職場の絶望のなかで、本当によい人間関係とは何か、どう自分を守るべきかがわかる本作。今まさに同じ境遇に悩み、ほかには言えない孤独を感じている人にこそ、勇気を与える一冊となるはずだ。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。
