抱きしめるたびに伝わるぬくもり。愛情を届けるパウダービーズの心地よさ【モグ】のクッションがAmazonに登場中‼
触れた瞬間、心がほどける。優しさをかたちにした【モグ】のクッションがAmazonに登場!
モグのクッションは、抱きしめると赤ちゃんの柔らかな肌を思わせ、心に安堵感をもたらす。医療機関からも、モグの手触りが触感や温感を刺激し、安心感や心地よさを与えるという報告があり、リラックス効果が認められている。
高機能スパンデックス生地と特許素材パウダービーズの組み合わせにより、クッションは上下左右にしなやかに伸縮し、体圧を広く受け止めて分散する。
身体の凸部にかかる負担をやわらげ、自然にフィットする柔軟性が心地よさをさらに高めている。
優しさと温もりを形にしたモグのキャラクターとクッションは、触れるたびに心を穏やかにし、日常にそっと寄り添ってくれる存在だ。
