え、こんなに軽いの！？ 動きやすさ抜群のリラックススウェット【ザノースフェイス】がAmazonで登場‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
ロゴと鳥が映える、アウトドア発のカジュアルトップス【ザノースフェイス】のスウェットがAmazonに登場!
ザノースフェイスのハーフドームロゴに、アメリカ西部に生息するニシフウキンチョウの刺繍を組み合わせたこのスウェットトレーナーは、ブランドらしい遊び心と自然への敬意を感じさせる一着だ。軽い着心地でストレッチ性も高く、体の動きにスムーズに追従するため、日常のさまざまなシーンで快適に着られる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
手軽に洗濯できるイージーケア性も魅力で、普段使いしやすい実用性を備えている。クルーネックのトップスはリラックスシルエットで、ゆったりとした着心地が特徴。
→【アイテム詳細を見る】
アウトドアシーンはもちろん、街中でのカジュアルスタイルにも自然に馴染み、季節を問わず活躍する。
→【アイテム詳細を見る】
自然をモチーフにした刺繍とブランドの象徴的なロゴが調和したデザインは、シンプルながら個性を感じさせ、コーディネートの主役にもなるスウェットとなっている。
ロゴと鳥が映える、アウトドア発のカジュアルトップス【ザノースフェイス】のスウェットがAmazonに登場!
ザノースフェイスのハーフドームロゴに、アメリカ西部に生息するニシフウキンチョウの刺繍を組み合わせたこのスウェットトレーナーは、ブランドらしい遊び心と自然への敬意を感じさせる一着だ。軽い着心地でストレッチ性も高く、体の動きにスムーズに追従するため、日常のさまざまなシーンで快適に着られる。
→【アイテム詳細を見る】
手軽に洗濯できるイージーケア性も魅力で、普段使いしやすい実用性を備えている。クルーネックのトップスはリラックスシルエットで、ゆったりとした着心地が特徴。
→【アイテム詳細を見る】
アウトドアシーンはもちろん、街中でのカジュアルスタイルにも自然に馴染み、季節を問わず活躍する。
→【アイテム詳細を見る】
自然をモチーフにした刺繍とブランドの象徴的なロゴが調和したデザインは、シンプルながら個性を感じさせ、コーディネートの主役にもなるスウェットとなっている。