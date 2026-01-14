¤¨¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥¿¥Õ¤Ê¤Î¡ª¡© Ç¨¤ì¤Ë¤â±ø¤ì¤Ë¤â¶¯¤¯¤ÆÂçÍÆÎÌ¡ªËèÆü¥¬¥ó¥¬¥ó»È¤¨¤ë¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤¬Amazon¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤è¡ª
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¥·¥å¡¼¥º¤â¥®¥¢¤âÁ´ÉôÆþ¤ë¡£Æ°¤¯ËèÆü¤ò»Ù¤¨¤ëÁêËÀ¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÈÂÑµ×À¤òÎ¾Î©¤·¤¿Íê¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤À¡£Ä¹¤¯»È¤¨¤ë¥¿¥Õ¤ÊÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢Æü¡¹¤Î°ÜÆ°¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤â°Â¿´¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÆÎÌ¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê35¥ê¥Ã¥È¥ë¡£¥¦¥§¥¢¤ä¥¿¥ª¥ë¡¢½ñÎà¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥®¥¢¤Þ¤ÇÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢²ÙÊª¤¬Â¿¤¤Æü¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡£ÄìÉô¤Ë¤Ï¥·¥å¡¼¥ºÀìÍÑ¥ë¡¼¥à¤òÈ÷¤¨¡¢±ø¤ì¤¿·¤¤òÂ¾¤Î²ÙÊª¤ÈÊ¬¤±¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¹âÙû¿å»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á±«¤ÎÆü¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢±ø¤ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤â¥µ¥Ã¤È¿¡¤¼è¤ì¤ë°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò»ý¤Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»±¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¿ô¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÇÛÃÖ¤·¡¢²ÙÊª¤òÀ°Íý¤·¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢ÄÌ¶Ð¡¢ÄÌ³Ø¡¢Î¹¹Ô¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÍê¤ì¤ëËüÇ½¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
