名探偵コナンとCake.jpがコラボ！ポップアップショップ開催
TVアニメ「名探偵コナン」とケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」がコラボレーションし、2025年11月28日（金）から『Detective Conan Sweets Party』が開催されます！関東・東海・関西を中心に、名探偵コナンに登場するキャラクターをテーマにした限定スイーツやオリジナルグッズが販売されるこのイベントは、ファン必見♪早めにチェックしてください。
名探偵コナンの限定スイーツが登場！
「名探偵コナン」とCake.jpが贈る限定スイーツが、2025年11月28日（金）から全国で販売開始！コナンファン必見のスイーツが盛りだくさん。
トリュフケーキやマカロン、チョコレートなど、コナンのキャラクターをモチーフにしたユニークなスイーツがラインアップ。
中でも「新一と蘭のハートインハート」は、2人の絆を感じさせる心温まるスイーツとして特に人気。
価格はトリュフケーキが540円（税込）、怪盗キッドのハートマカロンが1,620円（税込）など、手頃な価格で楽しめます。
オリジナルグッズも販売！コナン気分を盛り上げよう
名探偵コナン トリュフケーキ
新一と蘭のハートインハート 8枚入り
怪盗キッドのハートマカロン
名探偵コナン APTX-4869風チョコレート 9個入り
名探偵コナン オリジナル缶バッジ（ランダム7種）
名探偵コナン オリジナルアクリルコースター（ランダム7種）
名探偵コナン オリジナルアクリルスタンド（ランダム7種）
名探偵コナン ラール・デュ・カカオ
名探偵コナン ギフトBOX 小
名探偵コナン ギフトBOX 大
ポップアップショップでは、名探偵コナンのオリジナルグッズも販売中！アクリルコースターやアクリルスタンド、缶バッジなど、ファン必見のアイテムが勢揃い。
特にアクリルコースターやアクリルスタンドは、全7種類のランダムデザインで、コレクションアイテムとしても大人気。
価格はアクリルスタンドが990円（税込）、缶バッジが550円（税込）など、手軽に手に入るアイテムばかりです。
さらに、3,000円ご購入ごとに、限定デザインのポストカードもランダムでプレゼント！
ポップアップショップ限定特典＆開催情報
『Detective Conan Sweets Party』では、ポップアップショップ限定で特典も！3,000円以上お買い上げの方には、描きおこしデザインポストカード（全8種類）がランダムで1枚プレゼントされます。
この特典は数量限定なので、早めの訪問がオススメです。
また、スイーツは「名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）」の映画公開を記念したデザインが施されており、映画ファンにもたまらないアイテムです。
イベントは関東・東海・関西を中心に順次開催され、オンラインでも購入可能なので、自宅で楽しむこともできます。
©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
名探偵コナンファン必見のスイーツパーティ！
2025年11月28日（金）から開催される『Detective Conan Sweets Party』は、名探偵コナンファンにとって見逃せないイベント！
限定スイーツとオリジナルグッズで、コナンの世界観にどっぷり浸かれるチャンス。
さらに、ポップアップショップで購入すると特典ももらえるので、ぜひ足を運んでみてください。オンラインでも購入可能なので、自宅でゆっくり楽しむことができますよ♪