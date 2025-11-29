名探偵コナンとCake.jpがコラボ！ポップアップショップ開催

TVアニメ「名探偵コナン」とケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」がコラボレーションし、2025年11月28日（金）から『Detective Conan Sweets Party』が開催されます！関東・東海・関西を中心に、名探偵コナンに登場するキャラクターをテーマにした限定スイーツやオリジナルグッズが販売されるこのイベントは、ファン必見♪早めにチェックしてください。

名探偵コナンの限定スイーツが登場！

「名探偵コナン」とCake.jpが贈る限定スイーツが、2025年11月28日（金）から全国で販売開始！コナンファン必見のスイーツが盛りだくさん。

トリュフケーキやマカロン、チョコレートなど、コナンのキャラクターをモチーフにしたユニークなスイーツがラインアップ。

中でも「新一と蘭のハートインハート」は、2人の絆を感じさせる心温まるスイーツとして特に人気。

価格はトリュフケーキが540円（税込）、怪盗キッドのハートマカロンが1,620円（税込）など、手頃な価格で楽しめます。

銀座コージーコーナーの9色ケーキ♡推し活が楽しくなる推しスイーツ

オリジナルグッズも販売！コナン気分を盛り上げよう

名探偵コナン トリュフケーキ

新一と蘭のハートインハート 8枚入り

怪盗キッドのハートマカロン

名探偵コナン APTX-4869風チョコレート 9個入り

名探偵コナン オリジナル缶バッジ（ランダム7種）

名探偵コナン オリジナルアクリルコースター（ランダム7種）

名探偵コナン オリジナルアクリルスタンド（ランダム7種）

名探偵コナン ラール・デュ・カカオ

名探偵コナン ギフトBOX 小

名探偵コナン ギフトBOX 大

ポップアップショップでは、名探偵コナンのオリジナルグッズも販売中！アクリルコースターやアクリルスタンド、缶バッジなど、ファン必見のアイテムが勢揃い。

特にアクリルコースターやアクリルスタンドは、全7種類のランダムデザインで、コレクションアイテムとしても大人気。

価格はアクリルスタンドが990円（税込）、缶バッジが550円（税込）など、手軽に手に入るアイテムばかりです。

さらに、3,000円ご購入ごとに、限定デザインのポストカードもランダムでプレゼント！

ポップアップショップ限定特典＆開催情報

『Detective Conan Sweets Party』では、ポップアップショップ限定で特典も！3,000円以上お買い上げの方には、描きおこしデザインポストカード（全8種類）がランダムで1枚プレゼントされます。

この特典は数量限定なので、早めの訪問がオススメです。

また、スイーツは「名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）」の映画公開を記念したデザインが施されており、映画ファンにもたまらないアイテムです。

イベントは関東・東海・関西を中心に順次開催され、オンラインでも購入可能なので、自宅で楽しむこともできます。

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

名探偵コナンファン必見のスイーツパーティ！



2025年11月28日（金）から開催される『Detective Conan Sweets Party』は、名探偵コナンファンにとって見逃せないイベント！

限定スイーツとオリジナルグッズで、コナンの世界観にどっぷり浸かれるチャンス。

さらに、ポップアップショップで購入すると特典ももらえるので、ぜひ足を運んでみてください。オンラインでも購入可能なので、自宅でゆっくり楽しむことができますよ♪