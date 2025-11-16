「普通のシャツは着尽くした」シンプル派も合わせやすい「ブラウスのように」着られるシャツ

Tシャツよりも品がよく、パリッとしたシャツほどかしこまりすぎない。そんな心地よさと洗練さが同居したやわらかな風合いのシャツに注目。中でも普通すぎない凝った見た目をつくる、フォルム、柄、丈の長さに絞ってアイテムをピックアップ。







「ブラウスのように」目を惹くデザインフォルム

たっぷりと仕込んだギャザーやそれとないスタイルアップがかなうディティールなど。普遍的なシャツとはまた違ったよさで惹きつけるアイテム。シンプルなボトムスにも合わせやすい、形が効きすぎないやわらかな色みで厳選。







そでのゆとりも「縦落ち」の中で

アイボリースリーブギャザーシャツ／SeaRoomlynn オフホワイトベルトつきパンツ／Bed&Breakfast（グリードインターナショナル）



ブラウス感覚でレディに着られるバルーンスリーブ。やわらかな素材による落ち感にはそんなドレスライクなデザインの主張をおさえて試しやすくしてくれる利点もあり。かさっとしたドライな風合いによって、ペールカラーでまとめても気どらない甘さに着地。ギャザーをよせて増したボリュームも甘さひかえめにとどまる素材の妙。







あからさまじゃない「ウエストマーク」

ミントグリーンバックスリットシャツ／FRAY I.D（FRAY I.D ルミネ新宿2店） シルバーピアス／バルブス（ZUTTOHOLIC） バッグ／HELOYSE（ユー バイ スピック&スパン ルミネ池袋店） サンダル／Mollini（エディット フォー ルル） デニムパンツ／スタイリスト私物



形に抑揚がつけられるうえ、きちんと感や脚長見えもねらえるベルトつきデザイン。しなやかな生地で適度にたゆむから窮屈さを感じさせることなくスタイルアップが可能に。極細なベルトの太さも相まってすっきり見えるのにストレスフリー。後ろは大胆なスリットに。UVカットや速乾性など機能的な素材を使用。







（コーディネートのプライスなど詳細）

【全24アイテムの一覧】≫「普通のシャツは着尽くした」シンプル派も合わせやすい「シンプルじゃない」着映えるシャツ



