【ニューバランス】の履き心地が冴える！洗練されたスニーカーデザインがAmazonで販売中！
【ニューバランス】のスニーカーで差をつける！進化系クラシックモデルがAmazonで販売中！
ロングセラー人気のアイコニックモデル「574」のデザインのデザインラインからインスパイアにモダンにブラッシュアップした「574 Legacy」。かかと部分には衝撃吸収に優れたENCAP を搭載。クラシックなシルエットに安定性とクッション性の機能を兼備。ミッドソールとかかとに使われた軽量な EVA フォームのクッションで、ますます快適な履き心地。
軽量EVAフォームとENCAP構造を採用し、クッション性と安定感を両立している。
人気モデル「574」を現代風にアップデートし、クラシックながら洗練されたデザインに仕上げている。
アッパーにはスエードとメッシュを組み合わせ、通気性と高級感を兼ね備えている。
幅Dの設計で快適なフィット感が得られ、街歩きから長時間の使用まで対応できる。
