「考えなくてもスタイルよく着回せる」コーディネートもラクになるトップスの選び方





引き続きパンツはワイドが主流。そんなことからも新調するトップスは、ボリューミィなワイドとのバランスから逆算することが賢い選択。肌寒くなってきた今これからのオシャレを彩る新しいトップス、その中でも「買い」のタイプは？







ラクに着られてスタイルUP「オーバーサイズのショート丈」

ゆとりのある身ごろはそのままに、丈だけ短くアップデート。ウエスト位置が自然と上がることで、幅広パンツにアウトして着てもだらしなさとは無縁。

気品も漂うグレーのモヘア

たっぷりとしたそでとゆれるフレアがあいまいな配色をのっぺりさせない理由。フォックス混の上質なニットで、洗練されたムードを助長。 グレーニット／LE PHIL（LE PHIL NEWoMan 新宿店） パンツ／ウィム ガゼット（ウィム ガゼット ルミネ新宿店）







アウター代わりにも使いやすいワンピース

縦落ち感を強め、羽織るだけで全体のバランスが整う長い丈のシャツワンピースは、アウターとしても使える便利な服。

開くと広がり・閉じればまっすぐ

歩く動きに合わせて優雅に広がり、フロントを閉じればすとんと縦に落ちてくれる、重軽バランスの絶妙な上質素材。肩から腰あたりに入ったラインは、腰下からタックの役割をもち、ゆれ感のあるシルエットを形成。クールな暗グレーに沿うよう、前立ては比翼仕立てでミニマルをあと押し。 グレーウールワンピース／ebure（LITTLE LEAGUE INC.） グレーフリースパンツ／アンスクリア（RHC ロンハーマン）







「ふわふわ」のベストノースリーブ

ボアやファーは、スタイリング全体に占める面積が小さいものでとり入れることで、野暮ったさを回避。

重ね着に重宝するボアベスト

薄手のカットソーやタートルなど、長そでとのレイヤードもしやすいデザイン。サテンスカートやワンピースに羽織るだけで、ドレッシーな服も、キレイなムードを保ったままドレスダウン。 キャメルボアベスト／HER. イエローサテンフレアスカート／エディット フォー ルル







（トップスのプライスなど詳細へ）

≫【全19アイテムの一覧へ】 可愛いだけじゃない「メリットで選ぶ」 キレイなシルエットのトップス