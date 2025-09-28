このタイプなら落としやすい？高身長女子が狙うべき男子９パターン
一般的には、身長の高い女性より低い女性のほうが男性ウケがいいかもしれません。では、世間の大多数とは逆に「高身長女子」を求めているのはどんな男性なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性158名に聞いたアンケートを参考に「このタイプなら落としやすい？高身長女子が狙うべき男子」をご紹介します。
【１】その他の違いが多すぎて身長が気にならない「外国の男」
「カルチャーショックが多いから、身長くらいどうでもいいと思っていそう」（20代男性）というように、外国人男性を選べば、身長は小さな問題だと思ってもらえそうです。文化的なギャップを受け入れる気概があるなら、トライしてみてはいかがでしょうか。
【２】自分の肉体に自信がある「マッチョな男」
「ガタイがいいから、自分より背が高い彼女でも見劣りしないと思います（笑）」（10代男性）というように、筋肉自慢の男性は、高身長女子でさえ「自分の隣にいれば女の子っぽく見える」と自信を持っているようです。肉体美を褒めてあげると、自尊心がくすぐられて、食いつきがよくなるかもしれません。
【３】内面重視を痛感している「バツイチの男」
「気が合えば見た目はどうでもいいです」（20代男性）というように、手痛い失敗から外見を二の次、三の次に据えている男性もいるようです。バツイチにかぎらず、「性格で決める」と公言している男性なら、身長のことなど度外視して向き合えるのではないでしょうか。
【４】モデル好きの延長？「高身長フェチな男」
「スラッとした長い脚にグッときます」（20代男性）というように、高身長女子ならではのスラリと伸びた肢体に魅力を感じる男性もいます。この手の男性は同じタイプの女性と付き合い続けている可能性が高いので、元カノの写真を見せてもらうのが情報収集の最短コースかもしれません。
【５】ストライクゾーンが広い「恋愛経験豊富な男」
「たまには背の高い子とも付き合ってみたいかも（笑）」（20代男性）というように、経験値の高い男性は、背の高さも個性のひとつとみなすようです。ただし、遊び人が多いのも確かなので、相手の本気度を見極める必要はあるでしょう。
【６】高身長女子に母性を感じる「甘えん坊な男」
「頼りになる感じが好き」（20代男性）というように、身長の高さから包容力のようなものを感じとって、好感を抱くケースです。「年上好き」を公言する男性に狙いを定めると、少し確率が高まるのではないでしょうか。
【７】女性側が少しでも低ければOKでしょ「さらに高身長の男」
「自分より低ければ、150センチでも170センチでも同じ」（10代男性）というように、身長について「彼女より自分が少しでも大きければいい」というレベルのこだわりしかない男性もいるようです。自分より少し背が高い程度の男性は大勢いると思われるので、恋愛対象を広げてもいいかもしれません。
【８】自信満々だから問題なし「仕事で成功している男」
「自分に自信があると、背なんかどうでもいい」（20代男性）というように、仕事など人生の大きな分野で成功を収めた男性は、身長差で男らしさを誇示したいとは思わないようです。羽振りのいい男性を見かけたら、すかさずチェックしておきましょう。
【９】将来生まれる子どもは高身長にしたい！「低身長コンプレックスの男」
「チビだから逆に背の高い女子に憧れがある」（20代男性）というように、自分のコンプレックスを子どもに引き継がないためにも、「結婚するなら絶対に背の高い女子！」と決めているケースです。「ずいぶん身長差があるし…」と諦めず、むしろ積極的にアプローチしてみましょう。
肉体に自信がある、仕事に自信があるなど「身長差を気にしない」理由がある男性を選ぶのが正解といえそうです。自分がウケるフィールドを見極めて恋のハンティングを実践しましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2015年5月7日から14日まで
対象：合計158 名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
