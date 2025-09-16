肌質が上がる「むしろファンデよりいい」 美容のプロたちに選ばれている化粧下地





ファンデも不要級のカバー力と肌色の調整力



つけ心地も軽く「もとからキレイな素肌」を装えるコスメを総まとめ。理想の肌へ近づける最初のアプローチ＝下地の名品を、美容通たちの実体験をもとにピックアップ。







この下地ならファンデは薄塗りでいい

ヴォワールコレクチュール n SPF25・PA++ 40g 7,700円／クレ・ド・ポー ボーテ 「補正力が高い下地。カバー力の高いファンデは乾燥しやすいので、この下地で毛穴や色ムラを隠して、ファンデを薄めに重ねます。ピタッと肌に定着して下地とファンデ、お互いのよさを引き立て合い、内側からうるおいに満ちた肌がつくれる」（まゆさん・ビューティインフルエンサー）







みずみずしいつややかな肌に

ルナソル グロウイングデイクリーム UV 40g SPF40・PA+++ 4,950円／カネボウ化粧品 「ぬれたような光沢をもたらすUVクリーム。スキンケアクリームのように、なめらかな質感で粉をふくことが皆無。さらに高いUV効果があるのに、白浮きやツッパリ感もありません。次にのせるファンデを選ばないのも魅力的！」（ちゃりこさん・ビューティインフルエンサー）







【メイクが上手くなった気分に】



ムー スキンスムーザー PW 3,905円／ハーブ ラボ 「コンプレックスの毛穴や小じわをぼかしてサラサラに仕上がるので、メイクがうまくなった気分になる」（鈴木早紀さん：Culimディレクター） 「まさに“塗るあぶらとり紙”。凹凸を補正してフラットな肌に整う。小鼻など、くずれやすい部分にベースメイクの最初に仕込んでおくとメイクもちが違います」（YU-Uさん：ヘアスタイリスト）







