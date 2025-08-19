【双子座】週間タロット占い《来週：2025年8月25日〜8月31日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年8月25日〜8月31日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面ではとりあえず相手に染まりましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
ついつい誰かのために気持ちも労力も注いでしまいがちなのですが、どれだけ注いでも変わってくれないこともあるでしょう。自分を成長させていく方が周囲も変わっていく可能性があります。まずは自分の人生を進めていくと良い時です。仕事や公の場ではあえて自分を下げて見せますが、その優しさが周囲には伝わりにくでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
相手好みに染まっていられる内は、相手に大事にされることも多いようです。先々にどうしていくかは後で考えるとして、一旦相手が喜ぶことばかり選んでいくと良いでしょう。シングルの方は、いつも不安を感じやすい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が関係をリードしていく気持ちが薄い時です。
｜時期｜
8月27日 闘う ／ 8月29日 怒りっぽくなる
｜ラッキーアイテム｜
飛行機
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞