これだけは気をつけてくれ！グループ旅行で彼氏が願うこと９パターン
友達との旅行に彼女を同伴させる男性も多いもの。しかし、長時間行動をともにする旅では、友達に「よく、あんな女と付き合ってるな」と言われないか心配する声も。では、彼女がどんな行動をするのを避けてほしいのでしょうか。今回は20代から30代の独身男性204名に聞いたアンケートを参考に「仲間とのグループ旅行で『お前の彼女最悪！』と友達に言われないために、彼女に気をつけてほしいこと９パターン」を紹介します。
【１】下品な印象をもたれそうな露出の多い服は控えてほしい
「他の男性の目もあるのでやめてほしい」（20代男性）など、男友達を誘うかのような服装を嫌がる男性は多いようです。さわやかな色のワンピースなど清楚な雰囲気の服だと、彼の友人にも「清潔感があって素敵」という印象をもたれるのではないでしょうか。
【２】集合時間をきっちり守ってちゃんとした人という印象を与えてほしい
「だらしない女と思われたくない」（20代男性）など、男性は時間にルーズな彼女のせいで、友人たちに「旅行が台無し」と思われることを防ぎたいようです。時間厳守はもちろん、ドリンクを用意するなどの気遣いを見せると彼氏も「うちの彼女やるっしょ！」とご機嫌になるでしょう。
【３】集団行動を乱す身勝手な行動をしないでほしい
「ワガママ言って迷惑をかけるようなことはできない」（20代男性）というように、男性は彼女のせいで場の空気を乱すことだけは避けたいと強く思うようです。体調が悪いなど、やむを得ない状況以外は、彼氏の３歩後ろを歩くくらいのスタンスを心がけておきたいところです。
【４】勝手に場を仕切るなど出しゃばりすぎないでほしい
「ウザい女と苦情が入りそう」（30代男性）など、必要以上に出過ぎた真似をすると彼の友達にも「何さま!?」と思われ、彼氏の評判をも落としかねません。どうしても提案したいことがある場合は、彼を通じて意見してみてはいかがでしょうか。
【５】初対面の友達にもにこやかに話しかけるなど人見知りをしないでほしい
「常に彼女のケアをするのはキツい！」（20代男性）など、友達の彼女ともうまく関係が築けるコミュニケーション力を期待する男性は多いです。「○○くんの彼女って良い子だね！」など今後も仲良くしようとすると、彼氏は「コイツが彼女で良かった」と思うかもしれません。
【６】友達の前ではつねに彼氏である自分を立ててほしい
「俺を笑いのネタにされると腹が立つ」（20代男性）というように、実際は彼女の尻に敷かれていても「人前では立ててほしい」というのが男のプライド。「仕事ができて尊敬する」など、普段言えないことを友達に話せば、彼氏に花を持たせられるのではないでしょうか。
【７】語尾に「ニャン」をつけるなどのぶりっ子な態度は絶対に避けてほしい
「不思議キャラは恥ずかしい」（20代男性）など、友達に「イタい女だ」と言われそうで、彼女のかわい子ぶった発言を恥じる男性もいるようです。彼氏に甘えるときは二人きりの時間だけにするほうが彼氏も特別に感じ、友達にも「しっかりした女性」と思われるでしょう。
【８】友人がふいに訪ねてきてもいいように、ホテルの部屋を整理整頓してほしい
「ぐちゃぐちゃな状態は避けたい！」（30代男性）など、「家事ができないダメ彼女」と友達に哀れに思われないか気にする彼氏もいます。必ずベッドメイキングをするなど、旅行中の限られた日数ぐらいは整頓を頑張ってはいかがでしょう。
【９】どんなときでも店員に文句を言うなど荒っぽい発言をしないでほしい
「誰にでも丁寧な態度ができる子は本物」（20代男性）など、「彼女が雑な性格」と思われることを懸念するケースです。店員さんに非常識な態度を取られた場合も優しく受け入れると「包容力のある女性だ」とよりポイントアップにつながるかもしれません。
男性は友達からの彼女の評価が下がることを避けたくて必死のようです。彼氏のためにも「いい女性」と思われる努力は欠かさずにしておきましょう。（富岡由郁子／Litofura）
【調査概要】
期間：2013年4月11日（木）から4月17日（水）まで
対象：合計204名（20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
「他の男性の目もあるのでやめてほしい」（20代男性）など、男友達を誘うかのような服装を嫌がる男性は多いようです。さわやかな色のワンピースなど清楚な雰囲気の服だと、彼の友人にも「清潔感があって素敵」という印象をもたれるのではないでしょうか。
【２】集合時間をきっちり守ってちゃんとした人という印象を与えてほしい
「だらしない女と思われたくない」（20代男性）など、男性は時間にルーズな彼女のせいで、友人たちに「旅行が台無し」と思われることを防ぎたいようです。時間厳守はもちろん、ドリンクを用意するなどの気遣いを見せると彼氏も「うちの彼女やるっしょ！」とご機嫌になるでしょう。
【３】集団行動を乱す身勝手な行動をしないでほしい
「ワガママ言って迷惑をかけるようなことはできない」（20代男性）というように、男性は彼女のせいで場の空気を乱すことだけは避けたいと強く思うようです。体調が悪いなど、やむを得ない状況以外は、彼氏の３歩後ろを歩くくらいのスタンスを心がけておきたいところです。
【４】勝手に場を仕切るなど出しゃばりすぎないでほしい
「ウザい女と苦情が入りそう」（30代男性）など、必要以上に出過ぎた真似をすると彼の友達にも「何さま!?」と思われ、彼氏の評判をも落としかねません。どうしても提案したいことがある場合は、彼を通じて意見してみてはいかがでしょうか。
【５】初対面の友達にもにこやかに話しかけるなど人見知りをしないでほしい
「常に彼女のケアをするのはキツい！」（20代男性）など、友達の彼女ともうまく関係が築けるコミュニケーション力を期待する男性は多いです。「○○くんの彼女って良い子だね！」など今後も仲良くしようとすると、彼氏は「コイツが彼女で良かった」と思うかもしれません。
【６】友達の前ではつねに彼氏である自分を立ててほしい
「俺を笑いのネタにされると腹が立つ」（20代男性）というように、実際は彼女の尻に敷かれていても「人前では立ててほしい」というのが男のプライド。「仕事ができて尊敬する」など、普段言えないことを友達に話せば、彼氏に花を持たせられるのではないでしょうか。
【７】語尾に「ニャン」をつけるなどのぶりっ子な態度は絶対に避けてほしい
「不思議キャラは恥ずかしい」（20代男性）など、友達に「イタい女だ」と言われそうで、彼女のかわい子ぶった発言を恥じる男性もいるようです。彼氏に甘えるときは二人きりの時間だけにするほうが彼氏も特別に感じ、友達にも「しっかりした女性」と思われるでしょう。
【８】友人がふいに訪ねてきてもいいように、ホテルの部屋を整理整頓してほしい
「ぐちゃぐちゃな状態は避けたい！」（30代男性）など、「家事ができないダメ彼女」と友達に哀れに思われないか気にする彼氏もいます。必ずベッドメイキングをするなど、旅行中の限られた日数ぐらいは整頓を頑張ってはいかがでしょう。
【９】どんなときでも店員に文句を言うなど荒っぽい発言をしないでほしい
「誰にでも丁寧な態度ができる子は本物」（20代男性）など、「彼女が雑な性格」と思われることを懸念するケースです。店員さんに非常識な態度を取られた場合も優しく受け入れると「包容力のある女性だ」とよりポイントアップにつながるかもしれません。
男性は友達からの彼女の評価が下がることを避けたくて必死のようです。彼氏のためにも「いい女性」と思われる努力は欠かさずにしておきましょう。（富岡由郁子／Litofura）
【調査概要】
期間：2013年4月11日（木）から4月17日（水）まで
対象：合計204名（20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査