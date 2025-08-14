「男はお茶出しせんでよか！」と叱られた男性社員…「茶くらい誰でも出すでしょ」の一言が爽快【作者に聞く】
フリーランスのライターとして活躍している福岡在住の仁田茜(@nickey_FUK)さん。情報誌や企業会員誌などの記事制作をする傍ら、好きが高じてイラストや漫画も描いている。最近では、日常から「ひっと出た(はみ出した)」気になる出来事を漫画で紹介したブログ『ニッキーの「何かひっと出とるよ」』が女性を中心に共感を得て、注目を浴びている。
以前ウォーカープラスで紹介した、過多月経について描いた漫画「寿司屋のあの御方」にも、「生理過多だと本当に大変ですよね」「私も過多月経でした 夜用のどでかいナプキンしても決壊」など共感の声が寄せられ反響があった。
約20年前、作者が初めて正社員として働いた職場では「お茶出しは基本、一番社歴が浅い人の担当」と、先輩から教えられた。半年後、中途採用で入社してきた男性にも、作者は疑問なくそのルールを伝えたという。すると男性は素直にお茶を出したものの、上司から「わ!!男はせんでよか！」「女の子が出して！君もおかしいと思わんかったとね？」と注意を受けてしまう。それに対し男性は「茶ー出すくらい、別におかしいとは思わんかったっすけどねー」と、偏りのない感覚をさらりと口にした。この男性こそ、のちに家事も自然にこなす旦那さんとなる人物なのであった。
このエピソードを漫画として投稿すると、作者史上最多の「いいね！」がつき、コメント欄にも「いやめっちゃ良いエピソード！フラットな感性が素敵」「今でも来客用のお茶は女子がって所ありますね」といった声が多く寄せられた。作者の仁田さんは「ここだけ切り取るとひどい人に見えるけど、上司は普段はめちゃ良い方でした。一応弁解すると社員へじゃなくてお客さんへのお茶出しの話で、むさい男では失礼だから女の子に…って考え方があってのこの発言でした。それもそれでいろいろうーん…ですけどね」と当時を振り返る。
出てくる上司の発言は、今ではあまり耳にしないものばかり。最初は昔のパワハラ話かと思いきや、実は出会いを描いた仁田茜さんの「この青年が、のちの…」。ぜひ読んでみてほしい。
