先輩大好き！憧れの先輩を追って入学した少女と、彼女にヤキモキする男子の“三角関係”の意外な結末【作者に聞く】
pixivで作品を投稿する★薄荷堂★さんの創作漫画『東遊高校の日々』。個性豊かな登場人物たちが織りなす青春の日々に「尊すぎ」の声が続出している。ウォーカープラスでは、このシリーズをパワーアップさせて新連載として配信。エモさと尊さ満載の、まぶしい高校生活に引き込まれること間違いなしだ。
中学時代に優しくしてもらったことがきっかけで鍛冶先輩に憧れを抱く怜ちゃんは、先輩を追って同じ高校に入学した。一方、鍛冶先輩と同じ部活の小川君は、先輩に熱い視線を送る怜ちゃんがなぜか面白くなくて…。無自覚な高校生たちのキュンキュン物語が始まる。
「サラッと怜ちゃんを助けた鍛冶先輩は、初恋泥棒だな」という読者の声について、作者は中学時代のモテ秘話を明かした。ラグビー部のキャプテンと生徒会長を務めていた彼は、後輩女子の間で密かにファンクラブが結成されるほどの人気者だったという。
しかし、ファンクラブには「抜け駆け禁止」の厳しい掟があったため、鍛冶君本人は自分にファンがいることを知らず、彼女がいたこともないという意外な事実が判明。ちなみに、ファンクラブのメンバーが彼につけたあだ名は“スマイル王子”だ。彼が女子に親切なのは、父親の「ラガーマンたるもの紳士であれ」というポリシーと、厳しくも優しい姉の影響だという。
