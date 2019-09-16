¡ÚTDR¡Û¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡È¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡É¿©¤ÙÊüÂê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢9·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á10·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£
¡Ú¼Ì¿¿50Ëç¡ÛÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥Õ¥§
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Î¥·¥ã¡¼¥¦¥Ã¥É¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æø¤ä¤«¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡¼¥ó¤Î¥Ñ¥ó
Æø¤ä¤«¤Ê¤ª¤Ð¤±¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥Ö¥ì¥Ã¥É¡×¡£
°ì¸ý¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥¸¥ã¥à¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥Ü¥Á¥ã¥í¡¼¥ë¡×¤Ï¥á¥í¥ó¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¥Ð¥¿¡¼¥í¡¼¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÃæ¤Ë¥«¥Ü¥Á¥ã¤Îñ²¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Û¥¯¥Û¥¯¤Ç¥«¥Ü¥Á¥ã¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤
¤ªÊ¢¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤â¥¹¥ë¥¹¥ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡ÖÍÎÍü¤Î¥¼¥ê¡¼¡×¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤ª¤Ð¤±¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¥¥å¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥°¥ì¡¼¥×¥à¡¼¥¹¤Î¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¥±¡¼¥¡×¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¥×É÷Ì£¤Î¥à¡¼¥¹¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¥à¡¼¥¹¤ÎÁØ¹½Â¤¡£
¥à¡¼¥¹¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥±¡¼¥¤¬´¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¿©´¶¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
½©¤ÎÌ£³Ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ö¥Ã¥Õ¥§
¥Ï¥Ë¡¼¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö¥Ý¡¼¥¯¤Èº¬ºÚ¤Î¥µ¥é¥À¥Ï¥Ë¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥½¡¼¥¹¡×¤ä¥³¥¦¥â¥ê¤Î¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥í¡¼¥¹¥ÈÃÝÃº¥Ñ¥óÊ´¾Æ¤¡×¤Ê¤É¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó!
¤¼¤Ò¡Ö¥·¥ã¡¼¥¦¥Ã¥É¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ç¸ÂÄê¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú¥é¥ó¥Á¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡Û
Äó¶¡»þ´Ö 11¡§30¡Á14¡§30
¡¦Âç¿Í¡Ê13ºÍ°Ê¾å¡ËÊ¿Æü¡ï4,000¡¿ÅÚÆü½Ë¡ï4,500
¡¦Ãæ¿Í¡Ê7¡Á12ºÍ¡ËÊ¿Æü¡ï3,000¡¿ÅÚÆü½Ë¡ï3,000
¡¦¾®¿Í¡Ê4¡Á6ºÍ¡ËÊ¿Æü¡ï2,000¡¿ÅÚÆü½Ë¡ï2,000
¡Ú¥Ç¥£¥Ê¡¼¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡Û
Ê¿Æü 17¡§00¡Á21¡§30
ÅÚÆü½Ë 16¡§30¡Á21¡§30
¡¦Âç¿Í¡Ê13ºÍ°Ê¾å¡ËÊ¿Æü¡ï5,200¡¿ÅÚÆü½Ë¡ï5,700
¡¦Ãæ¿Í¡Ê7¡Á12ºÍ¡ËÊ¿Æü¡ï3,500¡¿ÅÚÆü½Ë¡ï3,500
¡¦¾®¿Í¡Ê4¡Á6ºÍ¡ËÊ¿Æü¡ï2,500¡¿ÅÚÆü½Ë¡ï2,500