難しく考えなくていい。2026夏、大人世代が真似したい「柄シャツ」の正解コーデ３選
「自分には似合わないかも」「派手見えしそうで怖い」などのイメージから、柄シャツを避けていませんか？この夏は、柄そのものを主張するのではなく、シンプルなアイテムと組み合わせて抜け感をつくる着こなしがポイント。だからこそ、大人世代であっても難しく考える必要はありません。今回は、そのまま真似しやすく、今っぽく見える柄シャツコーデを３つ紹介します。
ブルーストライプシャツ × 白ワイドパンツ
柄シャツ初心者におすすめなのが、ブルーストライプシャツと白ワイドパンツの組み合わせ。爽やかなストライプ柄は存在感がありながらも取り入れやすく、白ワイドパンツを合わせるだけで、清潔感のある大人の夏コーデが完成します。
シャツは前だけ軽くタックインし、袖はラフにロールアップ。バッグやスニーカーも白やアイボリーでまとめると、ストライプの爽やかさが引き立ち、軽やかで洗練された印象を楽しめます。
モノトーンボタニカル柄シャツ × 黒ワイドパンツ
落ち着いた華やかさを取り入れたいなら、モノトーンのボタニカル柄シャツがおすすめ。黒と白でまとめた配色なら、大きめの柄でも派手に見えにくく、大人世代にも自然になじみます。モノトーンで色数を抑えることで、柄シャツでも全体がすっきりまとまり、きれいめにもカジュアルにも取り入れやすいでしょう。
ボトムスは落ち感のある黒ワイドパンツを合わせることで、柄とのバランスが整い、グッと洗練された雰囲気に。ラフィアバッグとシルバーアクセサリーを一点だけ添えるだけで、今っぽい抜け感も演出できます。
ギンガムチェックシャツ × 淡色デニム
カジュアル派なら、ギンガムチェックシャツと淡色デニムの組み合わせがおすすめ。細かなギンガム柄は主張しすぎず、柄シャツ初心者でも取り入れやすいデザイン。白インナーの上からさらりと羽織り、ライトインディゴのデニムを合わせるだけで、肩の力が抜けた大人カジュアルが完成します。
足元はブラウンローファーで程よく引き締め、キャンバストートを合わせれば、休日らしいリラックス感ときちんと感を両立できます。
柄シャツは、派手だから難しいアイテムではありません。白パンツや黒パンツ、淡色デニムなど、ベーシックなボトムスとシンプルに合わせるだけで、柄の存在感がほどよく引き立ち、大人らしいバランスにまとまります。この夏はぜひ柄シャツを自分らしく楽しんでみてください。＜取材・文／beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は大人世代のファッション理論や2026年夏トレンドに関する一般的知見を参考に編集部で構成しています
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