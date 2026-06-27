来週（2026年6月29日〜7月5日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年6月22日〜6月28日｜総合運＆恋愛運TOP３『自分をもっと伸ばしていきたいです』｜総合運｜★★★☆☆自分に課題を課していくようです。ある程度自分の成長も感じるし、認めてくれている人も