【水瓶座】週間タロット占い《来週：2026年6月29日〜7月5日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月29日〜7月5日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月22日〜6月28日｜総合運＆恋愛運TOP３
『自分をもっと伸ばしていきたいです』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分に課題を課していくようです。ある程度自分の成長も感じるし、認めてくれている人もいるでしょう。だからこそまだ自分の足りていない部分が気になってしまうようです。仕事や公の場では関わっていく人のそれぞれに合った応対ができます。それでも捻くれた態度を取って来る人がいるようです。
｜恋愛運｜ ★★★★★
あまり損得を計算せずに行動を取ってしまうでしょう。無防備に愛情も気持ちも出してしまうようです。相手にもそれが届いて心を掴めやすいでしょう。シングルの方は、短気になって行動が荒れがちな人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の態度や発言が一貫せず日によってコロコロ変わります。
｜時期｜
7月2日 チヤホヤされる ／ 7月5日 自分を守る
｜ラッキーアイテム｜
烏龍茶
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞