北海道Likersのでは、北海道のさまざまな分野の“仕事人”を取り上げ、その取り組みや志、熱い想いを紹介しています。 今回は、世界自然遺産・知床を舞台に活動する『公益財団法人 知床財団』の金川晃大さんにお話を伺いました。『知床財団』は「ヒグマを排除せず、地域が許容できる状態を維持する」という理念のもと、野生動物の保護管理と観光地としての利用という難しいバランスに向き合っています。最前線で“人の管理”や“